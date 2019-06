El Google Pixel 4 aparece en sus primeras imágenes reales

El próximo mes de octubre se debería presentar el nuevo Google Pixel 4, a mediados de ese mes. Y en un movimiento sin precedentes Google ha desvelado esta semana de manera oficial gran parte del diseño del nuevo terminal, algo a lo que no acostumbran los de Mountain View. Y precisamente en la misma semana que se ha conocido ese mismo diseño, al menos parcialmente, en manos de un usuario, en lo que suponen las primeras imágenes reales del teléfono, unas imágenes que vamos a conocer a continuación.

Un diseño inconfundible... salvo que sea un iPhone 11

Una de las cosas que más nos sorprenden del diseño del Google Pixel 4 que hemos conocido este año es sin duda su diseño, ya que casualmente tiene el mismo aspecto que hemos visto hasta ahora del iPhone 11. Ambos teléfonos esconden su cámara de fotos en una gran barriga cuadrada en la parte posterior del teléfono. Esta barriga se encuentra en la parte superior izquierda de la trasera, y nos ofrece sin duda un diseño muy original, pero bastante cuestionable desde el punto de vista estético. En cualquier caso, parece que los dos gigantes tecnológicos han optado por lo mismo.

Ahora las imágenes que hemos conocido gracias 9to5Google nos ofrece un punto de vista del Google Pixel 4 que desde luego no es el mejor para comprobar su diseño, pero que al menos sí nos deja ver su aspecto más distintivo. Hablamos de esa barriga cuadrada que podemos ver en la parte superior izquierda. En la imagen lo vemos debajo de una carcasa, que deja ver por su moldura precisamente esa parte del teléfono. Las dos imágenes como podéis comprobar nos muestran el diseño del teléfono muy de pasada y con poco detalle. Pero está claro que es la primera vez que podemos acceder a este tipo de material relacionado con el Google Pixel 4, y como decimos, precisamente cuando esta semana se ha conocido la primera imagen oficial del teléfono, que coincide plenamente con lo que hemos visto hoy. Por tanto, no hay muchas dudas de que lo que tenemos delante en estas imágenes es el nuevo y flamante Google Pixel 4, que podría contar con algunas características realmente interesantes, como un control por gestos, que no necesitaría de ningún accesorio para poder detectar con gran precisión el movimiento de las manos y los dedos con cualquier gesto que se nos ocurra.

No se conoce mucho acerca de quién ha compartido estas imágenes, ni donde han sido tomadas, pero lo que está claro es que la persona que sostiene el Google Pixel 4 entre sus manos lo hace de una manera un tanto peculiar, ocultando lo que tiene entre manos. Quizás conociendo lo valioso que es ese móvil que está manipulando. Habrá que esperar al mes de octubre para conocer este nuevo Pixel, pero todo apunta a que va a dar un salto importante de calidad, y estrenará su primera cámara de fotos dual, casi tres años después de que aparecieran las primeras de este tipo. A pesar de ello, la cámara de los Pixel ha sido la mejor de los últimos años.