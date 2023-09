Google desvela oficialmente el diseño de sus Pixel 8 y 8 Pro

Como viene siendo habitual en los últimos años, sobre todo gracias al gran número de filtraciones que se dan alrededor de los de Mountain View, Google ha decidido desvelar de manera oficial el diseño definitivo de sus nuevos teléfonos. Estos no se presentarán hasta comienzos del próximo mes de octubre, pero ya no hay secretos en lo que se refiere a diseño. Se trata una vez más de dos diseños muy similares entre sí, pero que se diferencian por ciertos aspectos sutiles que vamos a repasar ahora. Una vez más Google no ha defraudado, y ha mostrado sus smartphones antes de que Apple haga lo propio la semana que viene.

Así son los Pixel 8

La realidad es que ambos modelos son muy similares a sus predecesores, algo que no es malo, porque lo que es evidente es que Google quiere dotar a su gama de móviles de un aspecto reconocible, como viene ocurriendo con los iPhone en los últimos años. En este caso tenemos al Pixel 8, que como sabéis tiene una pantalla más pequeña, y por tanto es un teléfono más compacto en las manos. En él podemos ver un diseño muy parecido al del año pasado, con una cámara de fotos dual dentro de un óvalo horizontal junto al flash LED.

En general no vemos muchos cambios, y todo apunta a que tendremos el mismo tamaño de pantalla de 6,3 pulgadas de su predecesor. Pero donde sí que podemos apreciar cambios importantes, y sobre todo porque los conocemos ya de anteriores filtraciones, es en el diseño del Google Pixel 8 Pro. Este teléfono ahora se diferencia del modelo estándar no solo en la cámara triple con la que cuenta en la parte trasera, sino porque a esta ahora le sigue otro interesante componente.

Estamos hablando ni más ni menos que de un sensor de temperatura. Este se puede ver a la derecha del módulo de cámara, y se encuentra acompañando al flash LED. Lo sabemos porque ha hace meses que se han filtrado vídeos donde se puede ver cómo funciona este sensor de temperatura. Este se coloca junto a la sien, y con él podremos conocer la temperatura corporal, lo que nos permitiría incluso detectar ciertas dolencias, aunque será en la presentación de estos teléfonos cuando se especifique si más allá de este uso, que no es poco, tenemos otras funciones adicionales.

Además de este sensor de temperatura, podemos apreciar cómo el módulo de cámara ahora no está dividido, como el anterior, donde teníamos dos sensores en un módulo y un tercero en otro. Ahora los tres sensores están agrupados en un solo sensor. En el caso de ambos teléfonos, nos da la sensación de que el perfil del módulo de cámara, lo que comúnmente se conoce como barriga, es más grueso aún que la anterior generación.

Algo que puede explicarse, al menos en el caso del Pixel 8 Pro, por la presencia de un sensor periscopio, que aún no es seguro que vaya a integrar. En cualquier caso, en lo que se refiere a diseño, ya no hay secretos en lo nuevo de Google.