Google desvela el JioPhone Next, uno de los móviles Android más baratos

No es la primera vez que hablamos de este teléfono, de hecho, desde hace unos meses sabíamos de su existencia. Es el nuevo JioPhone, un teléfono desarrollado junto a Google por Jio, un fabricante de teléfonos móviles básicos en India. Ahora este teléfono es una realidad, y finalmente parece que no va a ser tan barato como nos prometían, pero desde luego caro no es. Un móvil que busca ofrecer todo lo que necesita el usuario medio de smartphones, y que a su vez no implica una importante inversión de dinero. Un teléfono que desde luego se sale de los estándares que esperamos hoy en un móvil barato, y se centra en otros aspectos.

Así es el nuevo JioPhone Next

Es un móvil bastante básico, podríamos describirlo como el punto intermedio entre esos teléfonos que conocemos como “Feature Phone” y smartphone, un móvil con unas características muy sencillas pero que nos ofrece todas las funciones de uno inteligente. La firma Jio ha colaborado con Google para poder crear este teléfono, y el resultado ha sido bastante interesante, aunque desde luego podría haber sido más barato. Este tiene una pantalla muy compacta, de solo 5,4 pulgadas, con una resolución HD+ básica, en donde no podemos esperar una tasa de refresco especial ni nada por el estilo.

El procesador también es muy básico, el Snapdragon 215, uno de los más modestos de Qualcomm, que ofrece un rendimiento digno sin más, no podemos esperar mucho de él, pero sí lo suficiente para que sea un teléfono que haga lo básico de forma fluida. También es básica la cámara de fotos, que tiene un solo sensor trasero, de 13 megapíxeles, y uno delantero, de 8 megapíxeles. Es como un viaje a esos móviles de gama media de hace tres años donde esta combinación de cámaras era lo más habitual.

La batería no es demasiado grande, de 3500mAh, pero si tenemos en cuenta que tiene una pantalla pequeña y un procesador sencillo, que no consume mucho, puede ser una buena capacidad para aguantar todo el día encendido. Pero quizás lo más llamativo de este teléfono, es que cuenta con un nuevo sistema operativo, que está basado en Android. Este se llama Pragati OS, que básicamente es una capa de Android personalizada para los usuarios indios, que son los que van a disfrutar principalmente de este teléfono.

Lo mejor es que al haber sido desarrollado junto a Google, a pesar de ser un teléfono modesto en prestaciones, cuenta con las principales apps y plataformas de los de Mountain View, lo que quiere decir que contaremos con la cámara de Google y todo sus sorprendentes efectos y modos. Al final este JioPhone Next no es el móvil ultra barato que se había anunciado, ya que, aunque tiene un precio de apenas 75 euros, no es lo que entendemos por un móvil realmente ultra barato. Para ello debería haber tenido un precio de alrededor de 50 euros, eso sí lo habría convertido en un móvil único en el mercado. No es de esperar que salga de India.