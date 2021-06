Google anuncia el móvil 4G con Android más barato del mercado

En los últimos años el mercado de smartphones no solo ha crecido exponencialmente en los países desarrollados, con móviles que de media tiene precios de cientos de euros, cuando no superan los mil en muchas ocasiones. Pero en muchos países aún en vías de desarrollo estos no son precisamente los teléfonos más populares, ya que las necesidades de la población son diferentes, y buscan más dispositivos básicos con los que poder hablar y poco más. En este mercado la firma Jio es líder en los países asiáticos o en la India, y ahora su conocida colaboración con Google está dando sus primeros frutos, como conocemos ahora.

Así sería el nuevo JioPhone Next

Este es el dispositivo que hoy ha anunciado Google junto a Jio uno de los fabricantes de dispositivos móviles básicos líder en el mercado. Y el anuncio no puede ser más prometedor, porque ambas empresas aseguran que han desarrollado el móvil con conectividad 4G y Android más barato del mercado. Ha sido el propio Sundar Pichai, el máximo responsable de Google, quien ha desvelado que este teléfono contará con una versión especial de Android, optimizada especialmente para este dispositivo. No sabemos si a su vez será una edición especial de Android Go, el sistema básico de la compañía, o si contará con otro sistema completamente nuevo.

Jio ha desvelado durante la presentación que este será el móvil inteligente más barato del mercado, por lo que las expectativas respecto de este nuevo teléfono son bastante grandes cuando se trata de ofrecer razones de peso para hacerse con uno de estos teléfonos. Jio es una firma de smartphones que se ha especializado en lanzar móviles muy básicos, precisamente con la colaboración de Google, ya que estos últimos son la empresa detrás de KaiOS, el sistema operativo para móviles básicos que hemos visto también en varios dispositivos de Nokia.

Así que la colaboración entre Google y Jio viene de largo, y parece que ahora va a dar un salto con un teléfono que promete funciones inteligentes a un precio muy ajustado, según ellos. Jio y Google no han desvelado el precio de este móvil Next, pero todo apunta que para ser un teléfono con 4G realmente barato tendrá que llegar a un precio que se mueva entre los 30 y 60 euros. Antes hemos visto móviles Android con la edición Go que han estado disponibles por más de 70 euros, imaginamos que esa es la barrera de sonido que ambas marcas quieren derribar con este dispositivo.

No obstante no hay que esperar a este teléfono en occidente, ya que lo más normal es que se distribuya en países en vías de desarrollo, donde la demanda de móviles ultra económicos es lo predominante, por razones obvias por otro lado. Este móvil desvelará todo su potencial y precio el próximo 10 de septiembre, por lo que queda todavía tiempo de espera por delante. Un móvil que bien diseñado, y sobre todo con un funcionamiento fluido, puede ser todo un hito de ventas en muchos países.