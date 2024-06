Giro radical en los Samsung Galaxy S25, sin Snapdragon o Exynos, ¿qué procesador estrenarán?

Ahora sabemos que el próximo 10 de julio Samsung se celebrará su nuevo evento Unpacked, en el que vamos a conocer su nueva gama de móviles plegables. Estos serán los siguientes móviles de alta gama de 2024, pero en 2025, en las primeras semanas, conoceremos a los Samsung Galaxy S25. Unos teléfonos que llegarán con muchas novedades, aunque la primera y obligada año tras año es la de un nuevo procesador, que dote de más potencia a estos móviles. Y por lo que ahora sabemos, podría haber muchos cambios en este aspecto, y desde luego inesperados.

MediaTek en las quinielas

Hace solo unas semanas nos hacíamos eco de unas informaciones que apuntaban a que la nueva gama alta de Samsung contaría con procesadores Snapdragon en lugar de los Exynos de Samsung, y no solo en un modelo, sino en todos. Pero ahora estas informaciones dan un giro de 180 grados, y nos colocan en una dirección que no habíamos visto venir desde luego. Y es que esas nuevas informaciones apuntan a que Samsung podría adoptar procesadores MediaTek para sus nuevos alta gama.

Y es que que la razón detrás de este cambio de parecer se encontraría en el alto precio que tendría el nuevo Snapdragon 8 Gen 4, algo de lo que ya hemos hablado anteriormente, y que amenaza con encarecer todos los modelos de alta gama que opten por este procesador el próximo año. Según la fuente coreana de esta información, Samsung tendría otra razón para no optar por Qualcomm más allá del precio. Y es que este movimiento beneficiaría a sus procesadores Exynos, que podrían mejorar las ventas de ir en sus móviles.

Por tanto, el mayor coste del Snapdragon y la promoción de su Exynos 2500 llevarían a Samsung a incluir este procesador en algunos de sus Galaxy S25, seguramente el Ultra. Ahora bien, la fuente también apunta a que podrían optar por usar procesadores MediaTek Dimensity, para alimentar a sus teléfonos de alta gama, quizás a los modelos más accesibles, como el Galaxy S25, y S25 Plus.

Desde luego este sería un cambio radical en la gama de los Samsung Galaxy S, ya que se trata de un procesador que no se ha prodigado en la gama alta de Samsung, y en general en los teléfonos de los coreanos. Y no es que sean peores que los Snapdragon, quizás sí que algo menos potentes, pero desde luego pueden dar el do de pecho satisfactoriamente. Aunque no vemos desde luego estos móviles vendiéndose en países como Estados Unidos con este procesador, por lo que por ese lado nos extrañaría bastante.

Veremos si al final terminamos con una gama de S25 Frankenstein, con un procesador diferente en cada región, en base a las filias de los consumidores y también a su poder adquisitivo, que obviamente no es igual en todos los países. De eso dependerá mucho que tengamos por primera vez procesadores MediaTek en la gama alta de Samsung, desde luego sería todo un hito, y por qué no, nos gustaría comprobar cómo le sienta a estos teléfonos.