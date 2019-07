Si de algo estamos seguros es que el Xiaomi Mi A3 y el Xiaomi Mi A3 Lite van a llegar al mercado pronto, de hecho podrían hacerlo este mismo mes de julio. Incluso los hemos visto pasar por la FCC norteamericana, una certificación necesaria para poder comercializarse estos terminales en diferentes mercados, aunque en este caso es principalmente en Estados Unidos. Este año todo apunta a que los Xiaomi CC9 y CC9e podrían ser los móviles que prestaran su ficha técnica para convertirse en los nuevos Mi A3 en occidente. Pero ahora nuevas informaciones añaden un poco más de confusión a la llegada de estos dos nuevos terminales.

Nuevos procesadores para los Xiaomi Mi A3 y Mi A3 Lite

Si en otros años hemos tenido los Xiaomi Mi 5X y 6X como base para conocer las características de los nuevos Xiaomi con Android One, en esta ocasión al no haber un Xiaomi Mi 7X, todas las miradas se han fijado en los Xiaomi CC9 y CC9e. Además en el paso por la FCC de un nuevo terminal Android One, el diseño es igual al de estos nuevos terminales, por lo que al respecto ha habido pocas dudas hasta ahora. Porque hemos conocido nuevas informaciones que apuntan a que los Xiaomi Mi A3 y Mi A3 Lite podrían contar con procesadores distintos de los estrenados por los CC9 y CC9e.

Xiaomi Mi A2 | Xiaomi

Al menos eso es lo que hemos conocido hoy desde China, donde en las redes sociales @IshanAgarwal24 ha desvelado los procesadores que montarán ambos teléfonos, y no son precisamente los de los CC9. Mientras que el Xiaomi CC9 cuenta con un procesador Snapdragon 710, esta fuente asegura que el Xiaomi Mi A3, conocido internamente como bamboo_sprout, montará el Snapdragon 730, el más potente de la gama media. En el caso del Xiaomi CC9e, que monta el Snapdragon 665, su homónimo global conocido internamente como cosmos_sprout y que es el Xiaomi Mi A3 Lite, contará con el procesador Snapdragon 675, también más avanzado que el del modelo chino. Por tanto, ambos modelos en su versión global serían más potentes que los CC9 chinos, algo que no esperábamos, y que en caso de confirmarse sería la primera vez que ocurriría en la gama Mi A con Android One. Por tanto, ahora podríamos esperar una variante de los CC9 en el resto del mundo que contara con más potencia de la inicialmente desvelada por los CC9. Por lo demás, no parece haber más cambios en estos modelos que el procesador, y todo apunta además a que la cámara de fotos, diseño y otras características de estos nuevos Xiaomi Mi A3 y Mi A3 Lite seguirá siendo el mismo.

Desde luego es un giro totalmente inesperado, y que ahora nos hace dudar de si realmente lo que llegue a Europa y en consecuencia a España será igual a lo visto en China con los CC9. En cualquier caso parece que la llegada de esta nueva generación es inminente, precisamente el pasado año en el mes de julio se presentaron los Xiaomi Mi A2 y Mi A2 Lite, por lo que tendría todo el sentido un lanzamiento en solo unas semanas.