La garantía legal de móviles y demás productos nuevos pasará a ser de tres años

El Gobierno de España ha dado un paso más para dar cobertura en España a la nueva Directiva europea sobre la garantía que ofrecen los productos nuevos que llegan al mercado y que son susceptibles de poder sufrir averías durante este periodo. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una modificación de la actual normativa de consumo. Según ha comunicado este Ministerio, se ampliará tanto el periodo de garantía legal ofrecida por los fabricantes como la vida útil de estos al garantizarse la disponibilidad de piezas de repuesto durante un mayor espacio de tiempo.

Más garantía para los productos nuevos

El resultado de esta nueva normativa sin duda es una gran noticia para los consumidores, que con ella van a ver ampliada la garantía de los productos nuevos que compren desde los dos años actuales hasta los tres. Esto quiere decir que durante este periodo de tres años los fabricantes tendrán la obligación de darnos soporte ante cualquier tipo de daño que puedan sufrir los productos por un defecto de fabricación. La misma garantía de la que disfrutamos ahora, pero ampliada un año más. En el caso de las piezas se garantiza que los fabricantes proveerán de ellas a los servicios técnicos y a los usuarios que las necesiten durante un plazo de diez años después de la venta del producto.

Una medida que busca también reducir la obsolescencia programada y aumentar así la vida útil de los dispositivos al garantizarse un mercado de piezas de repuesto en el que no se especulará con estas al haber suficiente suministro a lo largo de los años. Muchas veces al escasez de piezas empuja a las personas a no reparar los dispositivos, algo que ocurrirá mucho menos con esta nueva normativa. Una nueva normativa que aplicará por primera vez una regulación sobre los contenidos y servicios digitales. Los fabricantes y creadores tendrán que ofrecer al menos dos años de garantía en productos que se obtienen de forma gratuita a cambio de datos personales y no de dinero.

Aunque el anuncio se ha realizado hoy, no queda todavía claro cómo se va a aplicar esta nueva normativa, y a partir de cuándo deberán ofrecerla los fabricantes. Entendemos que este nuevo periodo de garantía se deberá ofrecer a los productos que se vendan a partir de la aplicación de esta nueva norma, y que no debería afectar a productos que actualmente no han acabado aún su periodo de garantía, aunque es algo que se tendrá que aclarar más adelante. Europa cada vez es más estricta en lo que se refiere a la protección de los consumidores, y esta nueva normativa es consecuencia directa de ello. Detrás de muchas de estas decisiones se encuentra también el ánimo de las autoridades europeas para conseguir un consumo más sostenible.

Y no solo los reguladores, sino también los fabricantes cada vez están más concienciados de ofrecer la mayor cobertura posible a los consumidores. Y de dotarles de herramientas para alargar la vida útil de estos y reducir la generación de residuos. Y lo han hecho con decisiones polémicas, como Apple o Samsung, que han eliminado de la caja de algunos de sus móviles el cargador de pared.