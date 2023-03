El futuro móvil barato de Google se filtra en imágenes reales

Hace unos días conocíamos que Google celebrará el próximo 10 de mayo su nuevo I/O, una cita en la que normalmente la empresa de Mountain View muestra ante los desarrolladores las novedades de sus sistemas operativos, este año sobre todo con Android 14. Pero también suele ser una cita en la que se presentan algunos dispositivos de hardware, que normalmente tienen que ver con el hogar conectado dispositivos más allá de los smartphones. Pero eso podría cambiar este mismo año, con la presentación en esta ocasión del nuevo móvil económico de la marca californiana. Sería el Google Pixel 7a, y ahora este se ha dejado ver en unas imágenes reales.

Este sería su diseño

Pues bien, hay que decir que Google es una empresa que normalmente sufre salvajes filtraciones, hasta el punto de que normalmente antes del lanzamiento de sus nuevos móviles, sobre todo los más baratos, se suelen filtrar incluso vídeos donde aparece el dispositivo tal y como es, incluso mostrándolo en un “hands on” que desvela todos sus detalles. En este caso no sabemos si el origen será el mismo, pero desde luego las imágenes que se han filtrado ahora son bastante elocuentes y claras.

Y es que en ellas se puede ver el aspecto real de Google Pixel 7A. En este caso se trata de un modelo de color negro, que además tiene una novedosa trama con unas líneas que dibujan interesantes formas geométricas, pero que parece solo veremos en ciertas ocasiones y con la luz incidiendo de determinada forma, ya que es algo que no se nota en todas las imágenes. La realidad es que si no fuera por eso nos parecería enteramente el mismo Google Pixel 6a, ya que nos encontramos con un diseño en el que también tenemos una cámara dual, acompañada de un flash LED, y dentro de un módulo que atraviesa el teléfono de un extremo a otro.

Las imágenes muestran el teléfono desde todos los laterales y extremos, y en ellas podemos ver el perfil del teléfono. En el que nos encontramos las marcas de las antenas, así como el conector USB tipo C acompañado de los altavoces. Otra de las imágenes nos muestra el teléfono con la ranura SIM sobre su espalda. Y en otras podemos ver también la pantalla del dispositivo encendido, que es donde se puede confirmar la identidad del Pixel 7a, con el nombre interno de Lynx, tal y como se había filtrado en los últimos meses.

Así que, salvo algún retoque, a nivel externo parece que no habrá diferencias entre ambos modelos. Pero para lo que más deberían servir estas imágenes es para demostrarnos que el Pixel 7a está más cerca que nunca, y que viendo el estado en el que se encuentra lo más normal es que se pueda presentar durante el Google I/O, lo que no quiere decir que se ponga a la venta esos días, pero no mucho más adelante. El anterior modelo hizo lo propio el pasado mes de julio, por lo que los tiempos cuadrarían por completo.