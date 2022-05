¿Las fotos de tu iPhone no están en iCloud?, Prueba esta solución

Almacenamos gran cantidad de fotos en los teléfonos móviles, en el caso de los iPhone las copias de seguridad se albergan en iCloud de forma automática. Si no aparecen, tendremos que llevar a cabo las opciones necesarias para que esto suceda, te contamos cómo.

Sincroniza las fotos de tu iPhone en ICloud

ICloud además de almacenar las fotos permite acceder a ellas desde cualquier dispositivo en el que tengamos activada nuestro ID de Apple. Por lo que es necesario tener actualizado y sincronizado el contenido del iPhone si no queremos perderlo y tener siempre acceso a nuestras fotos. Por norma general esto sucede cuando se da una serie de condiciones, por lo que, si no queremos esperar a que estas se den, podemos forzar el proceso. El proceso de volcado consume mucha energía y recursos de nuestro teléfono, para que se inicie este, debemos tener cargada al máximo la batería. Si nos encontramos con poca carga o con el modo de bajo consumo activado no comenzará el proceso. Por lo que debemos desactivarlo y conectarlo a la red eléctrica para asegurarnos del volcado. Para desactivar el modo ahorro de energía, debemos acceder a las opciones de configuración del teléfono y seguir los siguientes pasos:

Una vez entramos en los ajustes de configuración, seleccionamos la opción batería .

de configuración, seleccionamos la opción . Y a continuación el “modo bajo consuno” que colocaremos el botón deslizante en la posición de apagado.

Otro ajuste del teléfono que influye en la transferencia de datos es el modo ahorro de datos, en este caso, lo que hace el sistema es limitar los procesos que implican un alto gasto de datos. El proceso de ralentiza o pausa hasta conectarnos a una red WiFi. Para agilizar la tarea, lo más recomendable es conectarle en la medida de lo posible a una red Wifi o en su defecto si esto no fuera posible desactivar el ahorro de datos. Del mismo modo que en la opción anterior nos dirigimos a los ajustes del teléfono, pero esta vez procederemos de la siguiente forma.

Una vez tenemos acceso a los ajustes , seleccionamos la opción teléfono.

, seleccionamos la opción teléfono. Toca sobre “datos móviles” para acceder a las nuevas opciones, entre las que se encuentra “ahora de datos”

para acceder a las nuevas opciones, entre las que se encuentra Por último, desactiva el bajo consumos de datos para completar el proceso.

Otro motivo por el cual no se sincronicen nuestras fotos es por la falta de espacio de almacenamiento en iCloud. Para resolver este problema tenemos varias opciones. Liberar espacio, borrando todas las fotos repetidas o que no queramos seguir almacenando. Comprobar cuando espacio nos queda disponible es muy fácil, accede de nuevo a la configuración a través de los ajustes del teléfono. Toca sobre el ID del usuario. En el nuevo menú selecciona iCloud y tendrás acceso a toda la información. Si por el contrario no queremos deshacernos del contenido, tenemos la opción de aumentar es espacio de almacenamiento disponible, previo pago de la tarifa estipulada del servicio. De este modo ganaremos capacidad de almacenamiento en iCloud.