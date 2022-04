Fotografiar el cielo nocturno con tu Xiaomi será más sencillo que nunca

Las cámaras de fotos de nuestros móviles parecen haber tocado techo desde hace unas generaciones. Aunque cada vez vemos móviles con cámaras de más resolución, la realidad es que la calidad de las fotos que obtenemos hoy en un móvil de alta gama es bastante similar a la de los móviles similares de hace dos o tres años. El problema es que la crisis de los suministros ha detenido la innovación en este segmento, a la vez que cada vez quedan menos oportunidades para sorprender a los usuarios con mejores características. Pero Xiaomi no tira la toalla, y trabaja en mejorar la que sin duda es la parte más mejorable de las cámaras de los móviles. No hablamos solo de la fotografía nocturna, que ha mejorado mucho, sino la del cielo nocturno, que no ha sido algo accesible para la mayoría de móviles en los últimos años.

Nueva patente de Xiaomi

Si bien no es algo nuevo, porque desde hace años hay móviles con fotografía nocturna de nivel, como por ejemplo los de Huawei, aunque estos están más de capa caída tras el veto de Estados Unidos. Pero ahora sabemos que Xiaomi se estaría volcando en este tipo de fotografía, al menos en mejorarla. Eso es lo que se desprende de una de las últimas patentes que ha registrado la marca china. Esta patente se titula “Star Trail Video Shooting Method, Star Trail Video Shooting Device and Storage Media” y básicamente busca la captación de imágenes y vídeos del cielo nocturno.

Xiaomi 12 | Xiaomi

Esta patente se basa en un algoritmo que será el encargado de extraer el mayor detalle posible de una escena de cielo nocturno. Para ello la cámara enfocará al cielo nocturno y será capaz de ajustar de manera automática los parámetros de ISO o balance de blancos de tal forma que se obtenga el mejor resultado posible. Este algoritmo no solo podría hacer fotos de esta forma, sino además grabar timelapse, que no deja de ser otra cosa que un vídeo que comprime a cámara rápida muchos minutos u horas de grabación.

De esta forma sería posible contar por fin con una calidad a la hora de hacer fotos nocturnas, del cielo nocturno, digna de los mejores fotógrafos profesionales. Como decimos no es ni mucho menos el primer fabricante que aborda este tipo de fotografía, pero sí que nos avanza que los próximos teléfonos de la marca, sobre todo los más avanzados, podrían aprovechar este software para obtener las mejores fotos del cielo nocturno.

Y es que la realidad es que la mayoría de móviles de alta gama pueden hacer grandes fotos del cielo nocturno, pero hacen falta unos conocimientos de fotografía elevados para poder utilizar adecuadamente sus modos manuales. Ahí entran los algoritmos, para poner a disposición incluso de las personas menos experimentadas, la posibilidad de hacer fotos de estos cielos con una calidad que de otra manera sería imposible obtener. Una astrofotografía que puede ser un buen reclamo para muchos usuarios que le piden algo más a la cámara de sus móviles.