Filtrado el precio del Redmi Note 11 Pro+ en Europa

No cabe duda de que este año la gama de los Note de Redmi ha sido la más numerosa de su historia. Porque no se han conformado con que el modelo Pro sea el más potente de esta gama, sino que hay un Redmi Note 11 Pro+ que ha tomado ese relevo en realidad, y precisamente es el único que falta por llegar al mercado europeo, y por tanto español. Si ayer se ponían a la venta en nuestro país los Note 11 Pro, ahora se ha filtrado el precio que tendrá ese modelo más avanzado, que parece estaría cerca de presentarse, quizás a finales de este mes, la próxima semana, vamos a conocer todos los detalles.

El Redmi Note más caro de la historia

Es algo lógico, si tenemos en cuenta que es el teléfono de esta gama de Redmi mejor equipado que hayamos conocido nunca, hasta el punto de que cuenta con una característica que solo podemos encontrar entre los móviles topes de gama. Estamos hablando de la carga rápida con una potencia de 120W, que es sin duda el santo y seña de este modelo. Pues bien, se han filtrado varias imágenes de la caja de este Redmi Note 11 Pro+, que nos desvela entre otras cosas que se pondrá a la venta a nivel global. Y en una de esas imágenes podemos ver el precio del teléfono, que sería de 449 euros. Esta sería una versión con 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno, y en color negro, aunque también estará disponible en color verde y en gris.

Por tanto, es un móvil que marca un nuevo techo dentro de esta gama Note de Xiaomi, y que por tanto es más caro que ningún otro modelo que hayamos conocido. Y no es para menos, porque este teléfono destaca por muchas cosas, pero sobre todo por esa carga de 120W. Con ella es capaz de cargar al completo su batería de 4500mAh en solo 15 minutos, algo sin duda al alcance de muy pocos móviles hoy en día, y una cifra desde luego espectacular. Eso sí, de no ser por esta característica no nos parecería ni mucho menos un móvil como para costar camino de los 500 euros. Este cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,67 pulgadas, con resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 120Hz, por lo que sin duda es una pantalla muy solvente.

Su procesador es un MediaTek Dimensity 920, potente, pero ni mucho menos para un gama media premium. La cámara de fotos es similar a la de los modelos inferiores, con un sensor principal de , así como un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Lógicamente es la batería y esa increíble carga en 15 minutos su principal justificación para un precio como este. Por otro lado, es un móvil con Wifi 6, GPS, Bluetooth 5.2, NFC para poder pagar en establecimientos, o un lector de huellas lateral. Eso sí, es un poco pesado, con 2014 gramos. Ayer conocíamos que el 29 de marzo se celebrará un evento global de Xiaomi, por lo que no sería de extrañar que se presentará durante su celebración.