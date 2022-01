Se filtra todo del OnePlus Nord 2T

La firma china OnePlus cuenta con una gama de móviles más amplia que nunca. En ella ya no solo caben teléfonos de alta gama, sino también otros de gama media, que nos ofrecen una relación de prestaciones y precio de lo más interesante. Eso es lo que nos ofrecería el próximo OnePlus Nord 2T, un nuevo modelo que llegaría a nivel global dentro de unas semanas, y del que ahora conocemos todas sus características. Un terminal que se va a posicionar muy bien en el mercado con unas características que nos parecen bastante interesantes, eso sí, a falta de conocer cuál será su precio finalmente.

Sus posibles características, al descubierto

Estaríamos hablando de un teléfono que por sus características debería tener un precio de alrededor de 300 o 400 euros, por lo que se posicionaría en una zona privilegiada de la gama media. Contaría con una pantalla de 6.43 pulgadas, con resolución Full HD+. Presume de tecnología AMOLED, así como una tasa de refresco de 90Hz, por lo que en este aspecto ofrece las mejores funciones posibles para un gama media de este tipo. Respecto del rendimiento, hay sorpresas, porque estrenará un nuevo procesador de MediaTek, el Dimensity 1300, que es la nueva generación del procesador más potente de la marca en el pasado 2021.

Un terminal que llegaría en varias versiones, con 6GB, 8GB o 12GB de memoria RAM, así como con 128GB o 256GB de almacenamiento interno, por lo que en este aspecto va a ser un móvil muy bien equipado y potente. Por otro lado, la cámara de fotos también ofrecerá unas buenas especificaciones. Como un sensor principal de 50 megapíxeles, como el que estamos viendo en decenas de móviles de gama media este año, asó como un ultra gran angular de 8 megapíxeles, y otro de 2 megapíxeles monocromo, para mejorar los retratos. Delante la cámara selfie tendrá bastante resolución, con un sensor de nada menos que 32 megapíxeles.

La batería también será uno de los puntos fuertes, no por su capacidad de 4500mAh, que está bastante bien. Sino sobre todo por su carga rápida de 80W, que permitirá cargar el teléfono por completo en apenas 30 minutos, o menos. Llegaría con Android 12, como no podía ser menos, con OxygenOS 12, una capa de personalización que cada vez va a ser más parecida a ColorOS de Oppo, con la que ya sabemos que se va a fusionar poco a poco en los próximos meses. Un móvil del que de momento no hay una fecha de presentación, pero que se estima sea en unas semanas en la India.

En este tiempo también hemos visto imágenes de este nuevo teléfono, que recrean su aspecto. En ellas podemos ver un diseño muy parecido al de otros modelos de Oppo, como los Reno 7, con los que guarda muchas similitudes. Poco a poco OnePlus se va pareciendo un poco más a Oppo, en todas sus gamas. De hecho, ahora sabemos que la cámara Hasselblad de OnePlus llegaría dentro de poco al Oppo Find X5 Pro.