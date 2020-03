Ayer precisamente Xiaomi nos sorprendía a todos anunciando que la próxima semana presentará el Xiaomi Redmi Note 9 Pro, el nuevo móvil de gama media de la firma china, en lo que supondrá su tercera generación en menos de un año. Desde luego en la firma china están desatados como demuestra este nuevo anuncio. Y además lo hacen con novedades muy importantes en el diseño y las características del dispositivo. Sobre todo porque va a estrenar una cámara de fotos cuádruple con un aspecto diferente. Apenas unas horas después de haber conocido su existencia, ya se ha filtrado una presunta imagen real de este nuevo móvil de Redmi.

Se confirma el diseño con cámaras cuádruple cuadrada

Realmente no había mucho que confirmar, porque si ya Xiaomi había mostrado en el teaser este diseño, es evidente que es lo que podíamos esperar. Pero ahora al menos con esta imagen podemos ver esa cámara cuádruple en su conjunto con un diseño novedoso. Sin duda este va a ser el aspecto más llamativo del nuevo teléfono, que como podéis ver no contará con un lector de huellas en su parte trasera. Un aspecto muy interesante de su diseño que nos abre dos posibilidades. Una de ellas es que integre un lector de huellas en la propia pantalla, como estamos viendo en muchos móviles. Pero es algo que no nos termina de cuadrar teniendo en cuenta la gama media asequible a la que se dirige.

La otra posibilidad es que el teléfono integre el lector de huellas en el botón lateral de encendido. Algo que lleva haciendo años Sony, pero que se está extendiendo a muchos móviles de gama media en los últimos meses. Precisamente uno de ellos es uno de los últimos modelos de Huawei Nova, que integra además una cámara con el mismo diseño, por lo que parece que Xiaomi se está inspirando en parte en esos modelos. Sobre las especificaciones que se esperan de este nuevo móvil de Xiaomi se especula con un procesador de la serie Snapdragon 700, y no un MediaTek como el que ha montado hace unos meses este teléfono. Evidentemente se espera que las cámaras cuenten con un gran protagonismo, su segunda cámara cuádruple, ahora con unas especificaciones aún más interesantes. No es de esperar un sensor de 108 megapíxeles, pero tampoco hay que descartarlo, porque el anterior modelo ya contaba con un gran sensor de 64 megapíxeles.

Por otro lado, él también se espera una carga rápida de 22.5W, y muy importante, podría llegar ya con conectividad 5G, por lo que sería uno de los teléfonos con este tipo de conexión más baratos. Eso sí, se nos hace difícil que con ese hardware se pueda mantener el precio inferior a los 300 euros que tenía su predecesor, el Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Este nuevo teléfono se presenta la semana que viene, y es de esperar que lo tengamos muy pronto en España, siendo este uno de los móviles más populares de nuestra gama media. Un modelo que durante años ha sido uno de los artífices del gran éxito de Xiaomi a nivel mundial.