El fallo de Siri en iOS 15 del que no te habías dado cuenta

Es común que haya fallos en las nuevas versiones de los teléfonos móviles. Concretamente, uno de los últimos se ha podido ver en la última versión del sistema operativo de Apple, iOS 15, más específicamente en la versión 15.1. Es un fallo que difícilmente puede ser perceptible, pero algunos usuarios con problemas de visión han acusado este problema y se han quejado de ello.

En concreto, el problema está relacionado con las opciones de accesibilidad al dispositivo de Apple. Estas opciones son indispensables para gente con problemas de visión que no perciben bien la pantalla, o no ven. Con los sistemas de accesibilidad se les garantiza poder utilizar el móvil fácilmente. Pero, ¿cuál es el problema exacto?

Problemas en llamadas

En concreto, Siri tiene un problema relacionado con las llamadas. Por el momento no ha sido solucionado, y muestra problemas en la lectura de las llamadas recibidas. Tampoco deja hacer llamadas al último número que nos llamó y que figura en la lista de llamadas, lo que supone un problema.

El problema, por el momento no afecta a todos los usuarios, sino que tiene un patrón esporádico en ciertos dispositivos móviles, según han confirmado muchos usuarios de la marca. No es algo nuevo realmente, y a pesar de que los medios de comunicación tecnológicos ya han reportado este problema, en la primera versión del S.O. de Apple también se daba este problema con las llamadas.

Sucede en todos los idiomas, pero parece que con el inglés es donde mayor cantidad de problemas está causando, según algunos medios de comunicación como MacRumors, especializada en el ecosistema de Apple.

Siri | Tecnoexplora

¿Y la solución?

Por el momento no hay ninguna comunicación oficial por parte de Apple respecto a este problema, y eso que lleva figurando en los dispositivos iPhone 13 desde septiembre de este mismo año, lo que resulta un tanto extraño. La única solución que puede haber por el momento es esperar a que saquen la nueva versión del sistema operativo 15.2, que se espera para la próxima semana, a mediados de diciembre concretamente. Durante este mes de diciembre Apple ha lanzado cuatro betas, pero los usuarios siguen reportando el mismo problema, que puede suponer un auténtico fastidio para las persona que utilizan esta funcionalidad.

Problemas similares en iOS 15

De hecho, ya se han reportado más problemas con algunos comandos comunes del propio asistente de voz virtual. A inicios de septiembre se confirmó que 7 comandos dejaron de funcionar, concretamente estos:

Oye Siri, comprueba mi buzón de voz

Reproduce los mensajes del buzón de voz

Comprueba mi historial de llamadas

Comprueba mis llamadas recientes

¿Quién me ha llamado?

Envía un correo electrónico

Parece que son fallos heredados de la antigua versión 14, pero ya se está trabajando en arreglar estos bug, y se espera que para la próxima actualización 15.2, todos estos y los anteriores problemas queden solventados.