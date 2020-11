Fabricar el iPhone 12 cuesta tanto como un Android de gama media

No cabe duda de que el iPhone 12 es uno de los teléfonos más deseados del mercado. El terminal fue presentado junto con otros tres modelos el pasado mes, y como ocurre todos los años, se convierte en uno de los móviles más vendidos a pesar de su alto precio. Un precio que como es lógico no corresponde en exclusiva a al coste del teléfono, sino que hay otros muchos conceptos que influyen en este, incluyendo lógicamente el margen de beneficio de la firma de Cupertino. Pues bien, ahora hemos conocido cuál es el precio de coste del iPhone 12, y aunque no es muy diferente al de anteriores generaciones, sigue siendo sorprendente si lo comparamos con el precio al que se pone en el mercado.

Apenas el precio de un móvil de gama media

Una vez más se ha desmontado el iPhone de nueva generación, entre otras cosas para calcular el coste de sus componentes, además de conocer la facilidad de reparación. En este caso se ha podido comprobar que los componentes del iPhone 12 suman un total de 373 dólares de coste, unos 313 euros. El precio que podemos esperar de un móvil Android de gama media más o menos bien equipado. El precio de venta del iPhone 12 es 909 euros en España, en su versión más básica, que cuenta con 64GB de almacenamiento interno. Realmente estamos hablando del coste de los componentes, que como habéis podido comprobar, suma algo más de un tercio del precio final del teléfono.

iPhone 12 | Photo by David Švihovec on Unsplash

¿Cuáles son los componentes más caros?

Lógicamente estamos hablando de un teléfono en el que hay que ofrecer los mejores componentes posibles, y nos llama mucho la atención el coste de algunos de estos componentes. Lo más caro de todo es la pantalla OLED, que tiene un precio de más de 60 euros, más de la mitad de lo que cuestan muchos móviles Android de la gama de entrada. Le sigue en coste el procesador Apple A14 Bionic, que tiene un coste de 33 euros. Le sigue la memoria RAM y el almacenamiento, con un coste de casi 30 euros, así como el sensor Sony de la cámara de fotos, que tiene un precio de entre 6 y 7 euros.

Lógicamente si sumamos el coste de estos componentes y otros no llegamos a cubrir el precio de coste. Porque hay otros costes inherentes a la fabricación del teléfono que también han de sumarse al total. Por ejemplo, la fabricación propiamente dicha del teléfono, el proceso en el que se ensamblan todos los componentes para crear el dispositivo final, tiene un coste cercano a los 20 euros. Esto incluye también el embalaje. Aunque recordemos que este año Apple ha reducido algunos costes importantes, ya que no incluye cargador en la caja del teléfono, así como los auriculares EarPods, algo que en total puede tener un coste para el consumidor de 40 euros. Lejos de lo que pueda parecer, este año Apple ha contado con un margen de beneficio inferior con sus nuevos iPhone 12, sobre todo por la introducción de la tecnología de conectividad 5G y las pantallas OLED, que son de largo el componente más caro.