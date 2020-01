Una gran parte de móviles Android, aquellos más modernos, que cuentan con las versiones más recientes del sistema, y que a su vez tienen unas capas de software menos invasivas, cuentan con una sección conocida como “Discover” a la que podemos acceder deslizando de izquierda a derecha desde la pantalla de inicio del teléfono. Este es un lugar donde como su propio nombre indica, descubrimos noticias y contenidos que pueden ser de nuestro interés, según la información que tiene Google sobre nuestra actividad. Aunque sus propuestas no son siempre infalibles, por eso te contamos cómo puedes moldear esta sección con tus gustos reales.

Así puedes ver lo que realmente te interesa en Discover

La herramienta ha sido creada por Google para que tengamos esos contenidos que más nos gustan en el mismo teléfono, pero no siempre los de Mountain View aciertan con lo que nos muestran en este “feed” mostrando contenidos y noticias que quizás no sean de nuestro interés. Pues bien, existen unos controles básicos que podemos utilizar en cada una de las tarjetas que nos muestran esos contenidos. Para ello en cada una de las tarjetas tenemos algunos ajustes rápidos que van a mejorar mucho la experiencia con esta zona del sistema operativo. Cada una de las tarjetas tiene un botón en la parte inferior derecha, con el que podemos decirle a Discover si queremos ver más o menos contenidos de este tipo.

Desde aquí podemos elegir dejar de ver spoiler o qué contenidos nos gustan más | Tecnoxplora

Se trata del segundo icono que tenemos en esa zona, que al pulsarlo nos muestra dos opciones, la de “más” o “menos” que son las que nos permiten decirle a Discover si queremos recibir más o menos noticias y contenidos similares a ese. De tal manera que poco a poco se puede ir moldeando lo que realmente nos gusta, y recibir solo ese tipo de contenidos que realmente son de nuestro interés. En Discover es posible que tampoco quieras ver contenidos de determinadas fuentes, por esa razón en cada tarjeta podemos encontrar un icono con tres puntos verticales, en la misma zona inferior derecha. Al pulsar sobre él podemos entrar en menú de “intereses” en el que podemos moldear nuestros gustos para que los conozca mejor la herramienta.

Otra característica interesante es que cuando aparezcan contenidos con noticias sobre series de televisión o películas, en esta misma zona de Discover podremos seleccionar que no veamos spoiler de esos contenidos, por lo que en esta zona del sistema no veremos ninguna información sensible en este aspecto. También podemos compartirlo, o comenzar incluso a seguir ese tipo de contenidos. Una vez que la pulsamos podemos ver los temas que seguimos habitualmente, así como lo lugares que seguimos, y por último una lista de intereses según nuestra actividad. Dentro de estos intereses podemos elegir aquellos que más nos gusten. Gracias a esa selección Discover nos ofrecerá temas que realmente sean interesantes para nosotros, de los que hayamos mostrado interés. Volviendo a las tarjetas, pulsando también sobre los tres puntos verticales, podremos seleccionar no seguir viendo contenidos de esa fuente, de esa temática, o incluso ocultar el contenido.