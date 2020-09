Evita quedarte sin Internet en el móvil cuando la conectividad Wifi es mala

No cabe duda de que la conectividad Wifi es uno de los elementos básicos de nuestros teléfonos móviles, porque gracias a ella es posible estar siempre conectados a la red sin tener que tirar de nuestros datos móviles. Pero cuando la conectividad Wifi no es buena, puede ser que sea mejor optar por otras redes alternativas a nuestro alcance, evitando interrumpir la conexión porque el acceso al Wifi no sea bueno. Hay una característica en tu móvil que puede evitar que te quedes sin Internet si el Wifi no es bueno, ya que puede optar por una red móvil alternativa para conectarse sin que prácticamente te des cuenta.

Activa la conexión automática a redes móviles mejores

Pues bien, puede que no sea tu caso, pero no son pocas las personas que se quedan sin conexión a Internet porque la calidad del Wifi es mala, e impide seguir navegando. Lo normal en esos casos sería buscar una red alternativa, pero no siempre es posible, al menos de forma automática. Aunque seguramente tu móvil cuente con una función nativa que permite cambiar de una red Wifi a otra de datos móviles si esta última si tiene mejor señal y más velocidad. Para ello debemos hacer lo siguiente en nuestro teléfono.

Entra en los ajustes

Accede a la sección de “Wifi” o de “conexiones inalámbricas”

Una vez dentro accede a los ajustes del Wifi generales

Activa la funcionalidad “Cambiar automáticamente a la red móvil”

Activando esta funcionalidad | Tecnoxplora

Este ajuste puede que en tu móvil Android no se encuentre exactamente en el mismo lugar, si no lo encuentras lo mejor es hacer una búsqueda con el término “Wifi” en la barra de búsqueda de los ajustes del teléfono. Lo que conseguimos con esta funcionalidad es que cuando el teléfono detecte que la red Wifi ya no tiene velocidad o mala cobertura, vuelva a los datos móviles para poder seguir navegando, en el caso siempre de que la red móvil cuente con una buena conectividad y señal para poder navegar con una velocidad aceptable. De esta forma lo que conseguimos es que no haya cortes en la navegación en Internet, redes sociales o mientras vemos un vídeo, ya que el teléfono siempre elegirá siempre la mejor alternativa para poder navegar con ciertas garantías.

Lógicamente en el caso de que la red móvil sea igual de mala o peor que la Wifi no habrá un cambio de red, y se conservará la conectividad actual hasta que haya una mejor cobertura Wifi. Puede ser que no hayas notado este problema, pero si notas que hay interrupciones en la conectividad Wifi por una mala calidad de la señal esta función puede ser una buena opción para evitarlo. Cada fabricante suele colocar estas funcionalidades en lugares diferentes, pero lo normal es que lo encuentres lógicamente siempre en la sección de redes inalámbricas. Una función que no hará magia cuando la red sea mala, pero que puede gestionar más rápidamente el cambio a una red mejor en todo momento, en base a unos parámetros que normalmente nosotros desconoceríamos.