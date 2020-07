Desde que allá por el mes de febrero y sobre todo el mes de marzo, con el confinamiento, comenzó a crecer el interés por los esterilizadores, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, os hemos ofrecido algunos objetos interesantes capaces de esterilizar nuestro teléfono y otros objetos que utilizamos normalmente. Hasta ahora os habíamos mostrado modelos de marcas poco reconocidas que podemos encontrar por Internet. Pero ahora nos hacemos eco del lanzamiento de una nueva caja de esterilización que viene de la mano de Samsung, el principal fabricante de smartphones en todo el planeta. Un dispositivo que tiene una doble función, de desinfección y carga.

Samsung ahora ofrece su propio esterilizador

La verdad que es sorprendente que ahora la firma coreana lance este dispositivo al mercado, más de tres meses después de que se declarara la alerta sanitaria mundial por el brote de COVID-19. En esta ocasión se trata de una de las populares cajas de esterilización por rayos ultra violeta que se han hecho tan populares en los últimos meses. Este dispositivo puede esterilizar cualquier objeto que pueda caber en su interior, no hablamos solo del móvil, sino también de unos cascos, unas gafas, o cualquier otro objeto que salga con nosotros a la calle todos los días.

Samsung UV Sterilizer | Samsung

Este nuevo dispositivo se llama Samsung UV Sterilizer, y ha sido lanzado solo en Tailandia. Esta caja en realidad es un cargador que puede cargar nuestro móvil, los auriculares o un smartwatch mientras se están esterilizando. Se pueden hacer las dos cosas a la vez, ya que una acción no interrumpe a la otra. Esta caja tiene un diseño bastante minimalista, acorde a lo que podemos esperar de los gadgets de la firma, y viene en color blanco. Mientras se está cargando el dispositivo, la luz de rayos ultravioleta puede acabar con el 99.9% de los agentes nocivos que haya en la superficie de nuestro teléfono.

De esta manera al sacarlo obtenemos un dispositivo completamente cargado y listo para ser utilizado en casa sin temor a que podamos haber traído los virus en él. Aunque no hay muchas evidencias aún, parece que el COVID-19 puede permanecer varias horas e incluso días sobre la superficie de nuestros objetos más cotidianos. Precisamente el móvil es uno de los objetos que más bacterias y agentes nocivos pueden transportar a lo largo del día. Esta es sin duda la mejor manera de poder mantener nuestro hogar lo más seguro posible en tiempos de pandemia. Esta nueva caja de Samsung como decimos solo se ha lanzado de momento en Tailandia, donde ha llegado por un precio de aproximadamente 45 euros al cambio.

Lo que no está mal si tenemos en cuenta de que se trata de un dispositivo que esteriliza y carga a la vez el teléfono, y además está fabricado por una marca de primer nivel. No sabemos si llegará finalmente a España, pero desde luego es un dispositivo que podría tener mucho mercado no solo en nuestro país, sino a nivel mundial con la actual alerta sanitaria por el COVID-19.