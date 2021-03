¿Estás pensando en comprarte un móvil? Los precios van a subir

Comprarse un móvil nuevo es algo que hacemos tras dos o tres años de uso normalmente, dependiendo lógicamente de la situación financiera de cada uno, y también de la exigencia que tengamos con los dispositivos y su rendimiento. Si eres de los que se está planteando comprar un nuevo móvil, debes saber que la tendencia actual es que los precios de estos suba en los próximos meses. No se sabe todavía la cuantía de esa subida, pero lo que es seguro es que los teléfonos van a ser más caros en el futuro inmediato, algo de lo que incluso están avisando ya los propios fabricantes, tal y como hemos conocido ahora por ejemplo gracias a un directivo de los principales fabricantes de móviles del mercado.

¿Por qué van a subir su precio?

Hoy mismo hemos conocido unas palabras del presidente de Xiaomi que son bastante esclarecedoras, en las que advierte que los costes para su compañía están creciendo, que esos costes van a seguir aumentando, y que se van a trasladar a los consumidores. Por tanto aunque asegura que Xiaomi va a seguir adoptando una política de ajustes de márgenes agresiva, no se va a poder evitar que el precio de sus dispositivos aumente en el futuro. Wang Xiang ha asegurado que "Para ser honestos, haremos todo lo posible para ofrecer el mejor precio que podamos a los consumidores. Pero a veces, es posible que tengamos que pasar parte del aumento de costes al consumidor en diferentes casos"

Realme 8 Pro | Realme

Y esto no solo va a afectar a Xiaomi, sino también al resto. Hace unos días Samsung alertaba de lo que es factor clave detrás de esta subida en los costes, la escasez de chips y por lo tanto de procesadores. Esto está llevando a encarecer el precio de estos y por tanto una aumento del precio de fabricación que se trasladará en parte o totalmente a los consumidores. Las razones detrás de esta escasez de chips son varias, pero la principal es el aumento notable de la demanda de estos. La pandemia no ha traído consigo una reducción de las ventas de estos componentes, sino todo lo contrario.

Samsung Galaxy A72 | Samsung

La necesidad de muchas personas de acceder a equipos informáticos para poder teletrabajar, estudiar a distancia, o simplemente para mejorar el entretenimiento en el hogar durante las épocas de confinamiento. Todo ello ha llevado a una explosión de la demanda que de momento no va a ser posible afrontar. Por tanto es de esperar que en los próximos meses todos los móviles, independientemente de la gama a la que pertenezcan, aumenten su precio. No sabemos exactamente cuánto, pero van a subir. Así que si estás pensando en comprar un nuevo móvil, deberías acelerar la decisión si no quieres encontrarte con modelos más caros en las tiendas.

No obstante en los últimos años se ha convertido en algo mucho más asequible acceder a un teléfono solvente. Incluso los móviles que nos cuestan alrededor de 100 euros son capaces de ofrecernos un rendimiento suficiente para el 90% de las tareas que podemos desarrollar en el día a día.