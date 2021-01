Estados Unidos añade a Xiaomi a otra de sus listas negras, ¿afectará de alguna forma a tu móvil?

Aunque faltan pocos días para que Joe Biden sea investido como nuevo Presidente de los Estados Unidos, parece que Donald Trump no va a desperdiciar el poder que le queda el frente de la Casa Blanca en estos últimos días. Algo que demuestran acciones como la que hemos conocido ahora, y que añaden un poco más de tensión a las difíciles relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Si en el mandato de Trump la gran perjudicada ha sido Huawei, que ha sido vetada para trabajar con Google, Qualcomm o TSMC, lo que han hundido su negocio de móviles en occidente, ahora Trump ha incluido a Xiaomi en otra de las listas negras, aunque no es exactamente la misma.

¿Qué cambia respecto de Xiaomi con Estados Unidos?

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha añadido ahora a Xiaomi a una lista de empresas que tendrán restringidas ciertas actividades relacionadas con las empresas y el mercado estadounidense, así como con las inversiones en China. Definiéndola como una "Empresa militar china y comunista". Lo primero que hay que decir es que esto no es en absoluto comparable al veto que está sufriendo Huawei con las empresas chinas, pero sí que se puede leer como una advertencia de la administración norteamericana a las empresas que puedan hacer negocios con Xiaomi.

Xiaomi Mi 10i | Xiaomi

El problema de fondo es el mismo que en el caso de Huawei, las sospechas del Departamento de Defensa estadounidense de las estrechas relaciones entre Xiaomi y el Partido Comunista Chino, que es al fin y al cabo el partido único en aquel país y el que de alguna manera es la mano en la sombra que controla cualquier negocio en el país asiático, o al menos eso esgrimen desde la administración norteamericana. En este caso no se ha vetado la relación de empresas como Google o Qualcomm con Xiaomi, pero sí que se añaden ciertas limitaciones a las relaciones comerciales de empresas estadounidenses con Xiaomi. La información ha sido desvelada por Financial Times, y posteriormente confirmada por el propio Pentágono.

A ciencia cierta a estas horas no está claro qué implicaciones tiene para Xiaomi su inclusión en esta lista, y más a solo unos días de la llegada de Biden a la Casa Blanca. Mientras Xiaomi ya se ha pronunciado sobre esta información, con el siguiente comunicado:

"Xiaomi ha cumplido con la legislación y ha operado conforme a las leyes y regulaciones pertinentes de las jurisdicciones donde opera. La compañía reitera que presta sus productos y servicios para uso civil y comercial. Xiaomi no es propiedad, no está controlada ni afiliada al ejército chino y no es una "Compañía Militar Comunista China" bajo la definición de la NDAA (National Defense Authorization Act). Se tomarán las acciones apropiadas para proteger los intereses de la compañía y sus accionistas. Se están revisando las posibles consecuencias para desarrollar una visión más completa del impacto sobre el grupo. Se harán más anuncios cuando sea necesario".

¿Afectará en algo a tu móvil Xiaomi?

De momento no queda claro en qué afecta a Xiaomi esta inclusión en la lista negra, que es diferente de la que forma Huawei. Ese detalle al menos hace pensar que no habrá efectos inmediatos para los usuarios de la marca o potenciales compradores de ella. De momento parece que serán restricciones a un nivel más relacionadas con la defensa y un mercado más industrial, por lo que no debería haber problema alguno con los móviles de Xiaomi, al menos en el corto plazo. Además con la llegada de Joe Biden se espera una relajación de estas medidas, aunque en este tipo de relaciones bilaterales de tanto nivel nunca se sabe cómo pueden evolucionar las cosas.