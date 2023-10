Esta app te dice si tu móvil Xiaomi se actualizará a HyperOS

Desde luego ha sido la noticia más destacada de la semana en lo que se refiere al mercado de smartphones. Y es que hemos visto cómo MIUI ha dicho adiós para dar la bienvenida a HyperOS, el nuevo sistema operativo de Xiaomi, que se espera sea presentado en menos de dos semanas, antes de acabar el mes de octubre, junto a los Xiaomi 14. En esta ocasión nos hemos fijado en una app publicada por uno de los portales más cercanos al entorno de Xiaomi. Una app que nos dice nada menos si nuestro móvil se actualizará a este sistema.

Conoce si puedes esperar la actualización

Ha sido Xiaomiui, una web especializada en las novedades de MIUI, que ahora pasará a ser HyperOS, la que ha publicado una app dirigida a los usuarios de móviles Xiaomi. Esta se ha lanzado en la Play Store, y tiene el nombre de HyperOS Updater. Su objetivo es muy sencillo, y es decirnos si nuestro móvil Xiaomi recibirá la nueva versión de la capa de personalización, que tiene vocación de nuevo sistema operativo, aunque basado también en Android.

HyperOS Updater | Xiaomiui

Y no es solo una app diseñada para decirnos si vamos a recibir HyperOS, sino que nos va a informar de cualquier actualización que haya disponible, o que vaya a estar en el futuro para nuestro smartphone. Por tanto, si la instalamos en un Xiaomi, podremos saber directamente si vamos a recibir Android 14 bajo este sistema operativo. Si es así, aparecerá el texto en color verde junto a un icono de confirmación para decirnos que la respuesta es afirmativa. Si no es así, nos comunicará que nuestro móvil no es compatible con esta actualización. Por lo que, si te pica la curiosidad, con esta aplicación saldrás de dudas de inmediato.

Además de decirnos esto, la app es capaz de gestionar las actualizaciones, permitiendo acceder a su descarga y posterior instalación dentro de nuestro móvil Xiaomi. El veredicto sobre si el móvil es o no compatible con esta versión se basará en distintos aspectos, sobre todo la antigüedad del dispositivo y las actualizaciones ya recibidas. Y es que como sabéis, lo normal es que más allá de 2 años no se reciban nuevas versiones de Android, pero sí es posible que recibamos una nueva versión de la capa, antes MIUI y ahora HyperOS sin cambiar el sistema operativo.

Será antes de acabar este mes de octubre cuando Xiaomi presente el nuevo Xiaomi 14, el teléfono de alta gama que será el primero en contar con HyperOS. Un sistema operativo de Xiaomi que además llegará a nivel global, también a las unidades de móviles fuera de China, y por lo tanto en España. Así que seguro que los usuarios de Xiaomi optan por instalar esta nueva aplicación para saber si serán de los afortunados en recibir este nuevo sistema operativo, que promete cambiar de arriba abajo la manera en que utilizamos estos móviles con una interfaz totalmente renovada, y seguro que una gestión de los recursos mucho más eficientes.