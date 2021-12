Dónde se guardan las descargas en nuestro Android

Nuestro teléfono móvil smartphone, al igual que nuestro ordenador, deposita toda la información que descarga en un lugar determinado del espacio de almacenamiento. Por este motivo, se guarda en una determinada carpeta o localización en nuestro teléfono a la que no solemos acceder con tanta asiduidad como cuando entramos a otras aplicaciones, por lo que la memoria de nuestro móvil se acaba llenando y llenando, y muchas veces no encontramos el motivo. No es que sea una labor difícil, ni mucho menos, pero es algo que habitualmente no se accede a ello a no ser que queramos enviar algún archivo, o algo similar.

Así que, hoy te enseñaremos a limpiar la carpeta y el almacenamiento de tu móvil, porque allí se almacena absolutamente todo en tu dispositivo Android: fotografías, archivos, vídeos… Absolutamente de todo. Todo ello se encuentra en una aplicación que viene de origen en los Android, que dependiendo de la marca, se llamará Administrador de archivos, o Archivos simplemente.

Accede al administrador de archivos

Carpetas Android | Tecnoexplora

Una vez hayamos abierto la aplicación, nos encontraremos con diversas carpetas. Bien hayamos descargado los archivos desde cualquier aplicación como puede ser WhatsApp, Telegram o mismamente, cualquier navegador como Google Chrome o Mozilla Firefox, se deberían encontrar todos los archivos descargados.

Para llegar a esa carpeta de descargas, deberéis seguir los siguientes pasos:

- Abrir el administrador y acceder a la carpeta en la que deseemos borrar el contenido, como por ejemplo: Descargas

- Una vez entremos en la carpeta, dejar el dedo presionado durante unos segundos y hacer una selección de los archivos que queremos eliminar

- Seleccionados los archivos, veremos que en la parte superior nos dará la opción de eliminar, a través de un pequeño icono con una papelera. Lo pulsaremos y…

- ¡Listo! Ya has eliminado todos los archivos de sobra de tu móvil

¿No tienes un explorador de archivos? Descarga este

En caso de que no tengas un explorador de archivos, será tan fácil como dirigirte a la Play Store de Google y descargar algún administrador de archivos. Hay muchísimos, pero desde aquí te podemos recomendar el propio de Google, llamado Files de Google, que nos permitirá hacer todas estas acciones y además hacer un rastreo y limpieza de archivos que no utilices.

Aunque es muy improbable que tu teléfono no lo tenga, si es antiguo, puede suceder. Pero no te limites a Files de Google, tienes mucho más. El explorador de archivos nativo para Xiaomi también está en la Play Store, y puede ser descargable por cualquier persona. Y así con otros tantos. Elige el que más te guste, indaga entre el almacenamiento y carpetas, y borra todo aquello que no necesites para liberar tu teléfono.

Ya tienes todos los pasos y consejos necesarios para quitar todo ese almacenamiento que lastraba el funcionamiento de tu móvil. ¡Ahora ponlo en práctica y elimina permanentemente toda la basura de archivos que llevas acumulando meses y que no tenían ninguna utilidad! Es tan sencillo como pinchar y borrar, lo importante es tener una aplicación correcta.