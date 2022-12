Se confirman todas las características del OnePlus 11

Esta misma semana OnePlus anunciaba la fecha de presentación oficial de su próximo tope de gama, el OnePlus 11, que se presentará el próximo 7 de febrero. Y aunque a lo largo de los últimos meses hemos ido conociendo distintas de sus características filtradas, ahora sí que podemos confirmar la práctica totalidad de su ficha técnica. Y además con carácter oficial, ya que estas se han dejado ver en una certificación necesaria para que el teléfono pueda comercializarse, por lo que es información que ha facilitado el propio fabricante. La verdad es que la información es bastante detallada y nos da una visión final sobre cómo será este dispositivo.

Todo lo que nos desvela esta certificación

La realidad es que el dispositivo se ha dejado ver por completo tanto en su interior gracias a la ficha filtrada, como en su exterior, ya que le han acompañado también fotos reales del dispositivo. En esas fotos hemos podido comprobar que el teléfono cuenta con una pantalla con doble curva lateral y orificio para la cámara en la parte superior central. Y en la parte trasera tenemos el gran módulo de cámara que se ha dejado ver estos días también en los teaser de la propia marca, por lo que en este aspecto no hay sorpresas.

Y por otro lado junto a las imágenes se ha detallado toda la ficha técnica de este teléfono. Por un lado, tenemos una pantalla de 6.7 pulgadas, que cuenta con tecnología AMOLED, y como veíamos en las fotos está curvada en los laterales. Esta tiene una gran resolución WQHD+ y una tasa de refresco de 120Hz, por lo que sin duda nos ofrece unas especificaciones de mucho nivel. El procesador es el más potente que veremos en la primera mitad del 2023, concretamente el nuevo Snapdragon 8 Gen 2.

A este le acompañan 12GB o 16GB de memoria RAM, así como 256GB o 512GB de almacenamiento interno, por lo que en este aspecto las especificaciones son desde luego las que esperamos de un tope de gama. La cámara de fotos con la que cuenta es triple, con un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilizador óptico de imagen. También tenemos un sensor ultra gran angular de 48 megapíxeles, así como un telefoto de 32 megapíxeles, que ofrecerá un gran zoom óptico sin perder nada de calidad en las instantáneas.

La batería con la que llegará se confirma que es de 5000mAh. Y aunque no se especifica nada sobre su carga rápida, las informaciones que hemos conocido hasta ahora apuntan a que podría llegar a ser de 100W, pudiendo cargar al completo su batería en apenas 20 minutos. Otras características que nos desvela esta certificación son el lector de huellas integrado en la pantalla, así como Android 13 como sistema operativo, algo lógico por otra parte. No será un móvil delgado, con un perfil de nada menos que 8,53mm. Y tampoco ligero, con un peso de 205 gramos. Por tanto, este modelo estándar ya no tiene prácticamente secretos, algo que comprobaremos el próximo 7 de febrero.