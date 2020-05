Las redes Wifi se han convertido prácticamente en un elemento de primera necesidad para millones de personas en todo el mundo. A través de estas redes podemos acceder a Internet sin cables, estas normalmente están protegidas por contraseña, pero las que nos interesan son esas que están abiertas, y a las que podemos acceder porque no necesitan que introduzcamos una contraseña. Así que sin duda es una de las grandes quimeras de los usuarios, poder encontrar redes abiertas allá por donde vayan. Pues bien, una función nativa de Android nos permite saber si tenemos cerca una red Wifi abierta.

Recibe notificaciones con redes Wifi abiertas

Es una de las características que nos ofrece Android, ver notificaciones en nuestro teléfono con las redes que nos rodean y están abiertas. Es algo que nos puede ayudar a en un momento dado acceder a una conectividad que de otra manera no sabríamos que existe. Para ello lo que tenemos que hacer es activar una función en los ajustes del teléfono. Estos son los ajustes de Wifi a los que podemos acceder de esta manera:

Accede a los ajustes del teléfono

Selecciona “Redes e Internet”

Ahora pulsa sobre “Wifi”

Selecciona “Preferencias de Wifi”

Dentro de estas preferencias podemos ver la función que nos interesa, que es la de “Notificaciones de redes abiertas” que podemos activar para poder empezar a recibir este tipo de notificaciones. Cuando la activamos sabemos que vamos a ver notificaciones de nuevas redes que están abiertas y que tienen la suficiente calidad para poder navegar en ellas con garantías.

Notificaciones de redes abiertas | Tecnoxplora

De esta manera cuando la conexión Wifi del teléfono detecte una red que cuenta con acceso abierto, sin necesidad de contraseña, veremos una notificación donde se nos muestra que tenemos una red cerca con estas características.

Redes abiertas de distinto tipo

Solo tendremos que pulsar sobre la notificación para poder acceder a esa red sin necesidad de tener que introducir una contraseña. Lo que hay que tener en cuenta es que el teléfono va a entender por una red abierta aquella que no necesita de una contraseña para poder acceder a ella. En estas también se incluyen aquellas que podemos encontrar por ejemplo en cafeterías o restaurante, y que necesitan que introduzcamos en ellas una aceptación del servicio previa para que podamos navegar por la red, pero en cualquier caso siguen siendo redes abiertas y gratuitas.

Hay apps que nos pueden ofrecer la misma función de encontrar redes Wifi abiertas, aunque no suelen ser muy precisas a la hora de identificarlas. Lo mejor de esta función es que no es necesario instalar nada en el móvil, y es una funcionalidad nativa mucho más segura. Es verdad que cada vez estamos más concienciados de la necesidad de contar con redes Wifi seguras, por lo que cada vez es más difícil encontrarlas sin contraseña. Pero no deja de ser una de las funciones más interesantes del sistema, y una de las que más dinero no puede permitir ahorrar.