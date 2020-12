Cómo evitar las pulsaciones accidentales en la pantalla de tu móvil durante las llamadas

Cuando hacemos una llamada con el teléfono móvil, lo último que esperamos es que esta se corte de manera imprevista o que se active el altavoz para que todos los que nos rodean se enteren de lo que nos están diciendo. Esto es algo que en los antiguos móviles con teclado físico podía ocurrir si pulsábamos de manera accidental alguna de sus teclas con el rostro. Algo similar ocurre con los smartphones actuales y sus pantallas táctiles. Es mucho más sencillo que cuando acercamos la cara para hablar hagamos alguna pulsación accidental que arruine nuestra experiencia. Pues bien, esto es algo que podemos evitar fácilmente con una app que controla al sensor clave en estas situaciones.

Así puedes evitar estos problemas

Es el sensor de proximidad del teléfono el que suele activar el bloqueo de pantalla de nuestro móvil. De tal manera que cuando en una llamada entrante o saliente detecta que hay algo a una distancia mínima, como puede ser nuestro rostro, bloquea de manera automáticamente la pantalla. Al hacerlo se evita que puedan existir las pulsaciones accidentales o fantasma en la pantalla del terminal. Por tanto, no vamos a poder colgar la llamada o activar el altavoz sin darnos cuenta. Pero el problema viene cuando ese sensor de proximidad no funciona correctamente y no hace su trabajo. Eso es algo que ha ocurrido en diferentes móviles, y de ahí que uno de sus usuarios haya desarrollado esta app para móviles Android.

Configurando la app | Marco Lettieri

Aunque su mala experiencia ocurría con un móvil Xiaomi, esto puede extenderse a cualquier fabricante. Si tienes este tipo de problemas, deberías instalarte en tu Android la app “Reparación de sensor de proximidad de llamada”. Su propio nombre lo indica, y lo que hace es activar siempre el bloqueo de pantalla cuando el sensor entiende que tenemos apoyado el teléfono en la cara. Al bloquearse esta, es imposible hacer algún tipo de marcación accidental de cualquiera de los botones que aparecen en la interfaz de llamada. Por tanto se elimina la posibilidad de algún tipo de problema de este tipo cuando hacemos una llamada o la recibimos.

Lógicamente la app necesita algunos permisos específicos para poder funcionar, pero nada peligroso, son solo permisos para poder tomar el control del sensor y del bloqueo de pantalla. Una app que no necesita root, por lo que se puede instalar en cualquier móvil Android. Cuando la utilicemos hay que asegurarse de que no se cierra en segundo plano, y que sigue funcionando. Porque de no funcionar en segundo plano, no obtendremos los resultados esperados. Para evitarlo, lo mejor es desactivar todo método de ahorro de energía que podamos tener activo en el teléfono, y que podría “matar” al proceso de esta app en segundo plano.

Así que si notas que en las llamadas te ocurren este tipo de cosas, como las marcaciones accidentales, lo mejor que puedes hacer es instalarte esta app y asegurarte de que siempre se bloquea la pantalla cuando el sensor de proximidad del teléfono nos detecta en una llamada.