El teléfono móvil se ha convertido en ese objeto imprescindible en nuestras vidas, que debemos llevar encima nuestro a cualquier lugar, ya no solo por su valor económico, sino porque en él se desarrolla buena parte de nuestra vida, a través de miles de mensajes, fotos o vídeos. Así que muchos cuando no encuentran su móvil entran en “pánico” con razón, porque es algo bastante preocupante verse en esa situación. Pero precisamente para eso está la tecnología, para ayudarnos también con la propia tecnología. Lo que os proponemos hoy es que en el caso de no saber dónde está el móvil, tengamos la posibilidad de poder encontrarlo con sólo pedírselo a Alexa en uno de sus altavoces.

Así puedes encontrar tu teléfono con un altavoz y Alexa

Los altavoces Amazon Echo se caracterizan por contar con Alexa como asistente de voz, este cuenta con diferentes tipos de skills, que son algo así como las aplicaciones de un smartphone, para ofrecernos distintos usos y utilidades. Una de las opciones para encontrar el teléfono es de forma nativa, preguntándole precisamente eso al altavoz de Amazon. Tan solo tienes que decirle:

Alexa, ¿Dónde está mi teléfono?

Si es la primera vez que se lo dices, te pedirá que le digas el número de tu teléfono móvil. Una vez lo haya memorizado, te lo repetirá para comprobar que efectivamente lo ha guardado correctamente. Una vez que ha hecho la comprobación, podrás decirle de nuevo la misma frase de dónde se encuentra tu teléfono. En ese momento Alexa anunciará que nuestro teléfono debería estar sonando ya.

Amazon Echo Dot Clock | Amazon

Y efectivamente, podremos comprobar cómo el teléfono comienza a sonar, allá donde esté, incluso si se encuentra lejos de casa, Alexa podrá contactar con él igualmente, salvo que lógicamente no tenga batería. Eso sí, este sistema tiene un punto en su contra que por ejemplo no tiene el altavoz de Google. Porque si tenemos el teléfono en silencio o vibración, la llamada se hará igualmente, pero no sonará o solo vibrará, cuando en el caso de los Google Home se fuerza siempre a sonar un tono de llamada para que se pueda encontrar mejor.

Instala una skill

Aparte del método nativo para encontrar el teléfono, tenemos también la posibilidad de instalar alguna de las skills que hay disponibles en la tienda de Alexa. Hoy os fijamos en una llamada “Busca mi Móvil” que evidentemente nos permite hacer una búsqueda del teléfono de una manera alternativa a la nativa.

La skill para el Amazon Echo | Amazon

Puedes activar la skill desde aquí, y una vez instalada puedes configurarla para varios teléfonos, por lo que pueden utilizarlo varias personas en casa. Esta también nos devuelve las llamadas al instante, y podemos utilizarla con los siguientes comandos de voz.

Alexa, abre busca mi móvil

Alexa, abre busca mi móvil y añade un número de teléfono

El segundo de los comandos nos ofrece la posibilidad de añadir un número de teléfono que se añadirá a la compatibilidad con esta app, y que por tanto también podremos buscar.