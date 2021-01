Cómo cambiar la alarma de tu iPhone por las noches sin desbloquearlo

El despertador es una de esas funciones que prácticamente todo el mundo utiliza de sus teléfonos móviles porque nos ayuda a llevar una rutina y controlarla desde la pantalla de nuestro smartphone. Tanto es así que gracias a las suites de sueño que incorporan, podemos conocer las horas descansadas, la media mensual y hasta cuánto tiempo hemos estado sumidos en un profundo y reconfortante limbo lejos de la realidad.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estamos ya metidos en la cama y queremos hacer algún cambio en la hora de despertarnos, o para eliminar la alarma programada? Pues que muchas veces es un engorro porque tenemos que coger el iPhone, orientarlo hacia nuestra cara y esperar que a oscuras Face ID nos reconozca. Lo que sumado al sueño que tenemos hace que todo el proceso se convierta prácticamente en una misión imposible.

Por suerte, con iOS 14 llegaron novedades en esta función relacionada con el control de las horas que dormimos, por lo que es muy sencillo hacer cambios sin necesidad de tener que desbloquear el iPhone. Básicamente porque desde Apple han entendido que en ese momento a las dos de la madrugada lo que menos necesitamos son obstáculos para hacer cambiar la hora de aviso rápidamente.

¿Cómo cambiamos o quitamos la hora prevista para despertarnos?

Para hacer estas modificaciones vais a tener que esperar a que sea de noche y el teléfono se encuentre dentro de las horas marcadas de inicio y conclusión de nuestro tiempo de descanso. Será en ese intervalo cuando en la pantalla de bloqueo aparezca a la vista siempre la información de la hora a la que tenemos señalado el despertador. En nuestro caso, como podéis ver, indica las 6:35h. de la mañana.

Cambiar el despertador del iPhone sin desbloquearlo. | Tecnoxplora

Si estáis en la cama y queréis hacer cualquier cambio para ganarle media horita de descanso a la noche, solo tenéis que pulsar sobre la hora y aparecerá un pequeño menú con varias opciones. Nos quedamos con la primera, la de "Cambiar alarma". El iPhone entrará directamente al menú donde tenemos ese intervalo definido por lo que solo falta arrastrar le tirador naranja hasta la nueva hora a la que queremos despertarnos. Decir que esta modificación no afectará a la alarma general, que se mantendrá a las 6:35h. el resto de jornadas.

Si por el contrato queremos quitar las alarma, en la captura de en medio tendremos que quedarnos con "Omitir alarma", lo que significa que esa mañana no sonará, pero sí el resto de días que lo tengamos configurado. Esta función es ideal para aquellos que eliminan que el teléfono les avise y que luego no se acuerdan de volver a activar el despertador. Gracias a ella, el iPhone da por hecho que esa decisión es solo aplicable a esa jornada. De todas formas, esta función de sueño no solapa ni elimina las alarmas que podamos configurar de manera separada y que funcionan de la forma tradicional: suenan mientras las tenemos activas y si un día queremos que vuelva a avisarnos, tendremos que volver a configurarla para que lo haga.