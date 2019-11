Los ajustes del teléfono son clave para poder personalizar nuestra experiencia con él, ya que es en estos donde podemos encontrar diferentes opciones para optimizar el rendimiento del teléfono. Acceder a los ajustes es fácil, de hecho tenemos un icono en el cajón de aplicaciones en el que podemos ver el acceso directo a estos ajustes. Pero dentro de ellos es difícil encontrar de manera rápida el ajuste preciso que queremos cambiar. Muchas veces nos empeñamos en encontrarlo y estamos muchos minutos dando vueltas por sus menús hasta comprobar que no es posible encontrar lo que estábamos buscando. La solución es extremadamente sencilla.

Accede al instante a la opción que buscas

Como decimos, a veces navegar por los menús de ajustes de un teléfono es algo bastante confuso, por esa razón se hace imprescindible el uso de este atajo que os vamos a contar a hora. Este se encuentra presente en los teléfonos Android desde hace al menos tres versiones. Y es una función creada precisamente para que los usuarios tengan más sencillo acceder a cualquier ajuste del teléfono, por rebuscado que este sea. Alguien tuvo la gran idea en Google de crear una barra de búsqueda, la clave de su éxito en Internet, e introducirla en los ajustes de Android.

Buscando en los ajustes | Tecnoxplora

Gracias a esta barra de búsqueda, puedes introducir cualquier término sobre algo que quieras modificar en el teléfono, como por ejemplo el brillo de la pantalla, o saber dónde se cambia el PIN del teléfono. En este caso solo tienes que introducir la palabra clave de lo que quieres modificar en esta barra de búsqueda. Una vez que lo hacemos, comenzamos a ver debajo de la barra los resultados de esa búsqueda, con todos los ajustes que tienen que ver con ella. Solo tenemos que pulsar sobre la opción encontrada para comenzar a modificar esos ajustes.

De esta manera podemos acceder a cualquier ajuste prácticamente al instante, sin tener que pasar minutos buscando en cada ajuste del teléfono a ver si existe lo que estamos buscando. Porque a veces ocurre que ese ajuste que buscamos no existe literalmente, y no obtiene respuesta desde este menú de búsqueda. Por tanto es la manera más rápida y sencilla de poder acceder a cualquiera de los ajustes, pero sobre todo a esos más comunes a los que acceden la mayoría de usuarios. Permisos de aplicaciones, ajustes de batería, de pantalla, su brillo.

Son un gran número de ajustes que nos pueden hacer la vida más fácil con el teléfono. Además este método puede ayudarnos a entender mejor cómo funciona nuestro smartphone, y hasta qué punto es importante poder moverse con soltura por los ajustes, ya que es una manera de poder mejorar el rendimiento de nuestro teléfono y personalizarlo más a nuestro gusto. Sin tener que pasar mucho tiempo moviéndonos por su menú, y terminando con un dolor de cabeza porque somos incapaces de encontrar lo que estamos buscando. Eso con ese truco, ya se acabó definitivamente.