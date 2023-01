ColaPhone, así sería el primer móvil de Coca-Cola

Los smartphones nos acompañan ya desde hace años, y a lo largo de ellos hemos visto cómo muchas marcas han colaborado con diferentes fabricantes para ganar popularidad con la enorme difusión que pueden tener los smartphones a nivel mundial. Y ahora hemos conocido un curioso caso, el de la posibilidad real de que tengamos un móvil de Coca-Cola en el futuro. Al menos eso es lo que ha desvelado uno de los filtradores más activos del mercado, y con más credibilidad, por lo que hay que tomarlo con cautela, pero sin descartar para nada que pueda convertirse en realidad en el futuro.

Así sería el teléfono de Coca-Cola

Como decimos, ha sido un reputado filtrador, Ice Universe, el que ha desvelado la existencia de un teléfono de Coca-Cola, que básicamente tiene como aspecto distintivo precisamente un diseño que cuenta con el inconfundible color rojo de la marca. En la imagen compartida podemos ver cómo el logotipo de la marca se encuentra orientado verticalmente y justificado con el lateral derecho del teléfono. Y también vemos en un tamaño más pequeño el logotipo en la parte inferior izquierda.

Por lo demás tenemos una cámara dual, con dos grandes lentes en la esquina superior izquierda, ubicados de manera vertical. A este le acompaña el flash LED, como es habitual en cualquier smartphone. Esto es lo único que ha trascendido en cuanto al diseño del terminal. Además, ha compartido una cuenta de Twitter denominada @colaponeglobal que viene a preguntar a los tuiteros qué elementos serían los deseables en un dispositivo de estas características. No hay mucho más acerca de este teléfono, pero ya de por sí su aparición tiene mucho significado.

Ice Universe no solo muestra la imagen de este Colaphone, sino que además asegura que la marca colaborará con un fabricante de móviles. De momento no se sabe cuál será el que colabore con la marca de bebidas, pero lo más lógico es que para crear este teléfono se basen en uno ya existente en el mercado, y que sea personalizado externamente con los colores y el logotipo de la marca. De momento es todo lo que se sabe, pero ya es bastante llamativo que estas informaciones a aparezcan ahora. Ya solo hacerlo en una cuenta como la de este filtrador le da cierta legitimidad a la información.

Así que como suele decirse, cuando el río suena es que agua lleva. Por tanto, no es descartable en absoluto que en las próximas semanas o meses conozcamos un teléfono móvil basado en la marca de refrescos. Lo normal es que la personalización no solo sea externa, a nivel diseño, sino también en el software, con una capa que probablemente cuenten también con elementos distintivos de la marca. No sería nada sorprendente, ya que hemos visto muchos móviles basados en diferentes fabricantes ajenos a los smartphones, pero en este caso involucraría a una de las empresas más reconocidas a nivel de marca en todo el planeta.