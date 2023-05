La cámara de los iPhone 15 y 15 Plus cambiará por completo, a mejor

Hemos hablado muchas veces de las cámaras de los iPhone 15, pero visto lo ocurrido en el último año, con el salto del iPhone 13 al iPhone 14, donde los modelos estándar han sido más diferentes que nunca de los Pro, no podíamos fiarnos de que las novedades de Apple en apartados tan importantes como la cámara no fueran otra vez a ser diferentes según la categoría del teléfono. Pero como conocemos ahora, parece que en este aspecto habrá suerte este año para los usuarios de los iPhone 15 que no cuenten con el apellido Pro. Porque parece que finalmente van a heredar la misma cámara de fotos, o al menos una muy parecida.

Llegan las cámaras de 48 megapíxeles

Los iPhone, incluso los modelos Pro, han tenido cámaras con sensores de 12 megapíxeles principalmente, solo han dado un gran salto de calidad con la llegad de los iPhone 14, que estrenaron un sensor principal de 48 megapíxeles, lo que suponía obviamente una enorme mejora respecto de sus predecesores. Pero no ocurría así con los iPhone 14 y 14 Plus, que conservaban precisamente ese mismo sensor de 12 megapíxeles que habíamos visto en los últimos años. Ahora las novedades llegan precisamente de lado de estos modelos más accesibles, que por fin tendrán la cámara que muchos esperábamos.

Y es que las novedades irían más allá de lo que esperábamos, ya que según un analista cercano a la cadena de suministro de Apple, los de Cupertino dotarían a los iPhone 15 y 15 Plus, no solo con este sensor de 48 megapíxeles principal, sino que la cámara crecería desde los dos sensores a los tres, con un diseño como el de los modelos Pro, por lo que ya no se diferenciarían tanto incluso a nivel de diseño, ya que de esta forma el módulo de cámara contaría también con tres sensores en lugar de dos.

Parece ser que la intención de Apple es la de diferenciar este año a los modelos estándar de los Pro en cuanto a fotografía se refiere con una característica concreta. Hablamos del un sensor de periscopio, que se estrenará este año en esos modelos Pro y que nos ofrecerá nuevas posibilidades de zoom a la hora de hacer fotos, con uno mucho más potente. De todas formas, es algo que está todavía en el aire, ya que este analista también tiene algunas dudas sobre el rendimiento de estos teléfonos con lo nuevos componentes.

Una fuente a la que hay que dar mucha credibilidad, ya que es la misma que avanzó que finalmente no habría un súper botón háptico con diversas funciones. Sino que se volvería al clásico esquema de los botones separados, algo que se ha comprobado otra vez tras la aparición de imágenes basadas en los propios planos de las carcasas de que están desarrollando los diferentes fabricantes de accesorios. Así que sin duda este año quienes apuesten por un iPhone 15 estándar se van a llevar una gran alegría, porque se esperan más cambios que nunca, desde una nueva pantalla con isla dinámica, al procesador que ahora llevan los iPhone 14 Pro y esta gran cámara.