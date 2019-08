El smartphone se ha convertido ya para la gran mayoría de los ciudadanos en una especie de objeto de primera necesidad. Sin él la mayoría se encuentran perdidos, porque ya no se trata de hablar con otras personas, sino de estar informados, conocer que hacen nuestros amigos y familiares, así como navegar por Internet. Ahora un nuevo informe generado por Strategy Analytics ha desvelado que los usuarios cada vez cambian más tarde de móvil, esto quiere decir que aguantamos con el mismo teléfono más tiempo que antes, y es más improbable que lo cambiemos por otro nuevo antes de lo esperado. Y las claves son varias, vamos a conocerlas a continuación.

¿Por qué se cambia menos de móvil?

Este informe apunta a que los usuarios de los teléfonos de Samsung tardan 16,5 meses en cambiar su móvil por otro nuevo, mientras que los usuarios de Apple hacen lo propio con sus iPhone cada 18 meses, un poco más tarde que los seguidores de la compañía surcoreana. Además también han podido saber que los usuarios ahora tienen la intención de permanecer con el móvil en su poder durante más tiempo. De hecho los usuarios piensan conservar sus móviles al menos tres años, aunque luego la realidad diga que cambian antes de ese tiempo.

Samsung Galaxy Note 10 | Samsung

Este estudio afirma que solo el 7% de los encuestados buscan móviles de alta gama con precios superiores a los mil dólares. Este es uno de los factores por los que los usuarios de móviles cambiamos cada vez más tarde de teléfono. Porque el precio de estos es cada vez mayor, y lógicamente los usuarios no aumentan su poder adquisitivo de la misma manera. De hecho en los últimos tres o cuatro años hemos visto que los topes de gama de los principales fabricantes han pasado de costar entre 700 y 800 euros a más de mil con bastante facilidad.

Cargador inalámbrico del iPhone | Invisible Tech

Pero hay otro factor al que apuntan desde este estudio, y que es una de las claves para entender por qué los usuarios cada vez cambian más tarde de móviles. Y es sencillamente porque un móvil barato o de gama media hoy en día nos ofrece todo lo que necesitamos, al menos a la mayoría de los mortales que utilizan un móvil en su día a día. Hoy en día con un móvil de entre 100 y 150 euros puedes navegar por Internet, en redes sociales, chatear, llamar o jugar sin ningún problema, y además en pantallas grandes y de gran calidad.

Redmi Note 7 | Redmi

Por tanto, los usuarios no solo se conforman con móviles de este tipo, sino que además les duran más tiempo al no desfasarse como antes. Los cambios que ofrecen los móviles de gama alta ya no son trascendentes como antes. Sí, hay mejores cámaras de fotos, lectores de huellas en la pantalla, y otras características que a la mayoría de los usuarios les da lo mismo. Ese es uno de los principales problemas, un móvil puede aguantar más años sin quedarse desfasado, haciendo fotos dignas, y funcionando razonablemente fluido, por eso no es necesario cambiar tan a menudo de móvil, al menos a las personas que lo ven como un elemento básico de comunicación, y no un medio para presumir o mostrar nuestro estatus.