La brutal cámara del Redmi Note 12 Pro+ tendrá ¡200 megapíxeles!

Esta misma semana Xiaomi va a presentar sus nuevos móviles de gama media, los nuevos Redmi Note 12, que llegarían hasta en cuatro modelos diferentes. Y este año sin duda van a ser más espectaculares que nunca cuando hablamos de fotografía. Porque ahora sabemos que uno de esos modelos más avanzados va a contar con la cámara más grande del mercado, con mayor resolución. Porque ahora sabemos que serán 200 megapíxeles nada menos, algo sin precedentes en móviles que en esencia son de la gama media.

Así será la cámara del Redmi Note 12 Pro+

Ahora sabemos que este nuevo modelo contará con una cámara de fotos única en uno de estos terminales, ya que heredará un sensor con la misma resolución que el Xiaomi 12T Pro, pero con un sensor diferente. Se trata de hecho del nuevo Samsung ISOCELL HPX de 200 megapíxeles, que se presentó recientemente, y que lleva por fin estas resoluciones a las gamas medias. Este sensor cuenta con la ya tradicional tecnología que agrupa cuatro píxeles en uno para crear imágenes de 50 megapíxeles de alta validad, con un tamaño de pixel mucho más grande de lo habitual.

Si la resolución de la imagen se reduce a los 12.5 megapíxeles, se pueden agrupar los 16 píxeles en uno, por lo que son muchas las posibilidades a la hora de componer fotos, y sobre todo mayor la calidad que podemos obtener cuando pulsamos el obturador. Según Xiaomi podremos hacer fotos en tres resoluciones, de 200 megapíxeles, de 50 megapíxeles y de 12,5 megapíxeles. El primero se denominará “Classic”, el segundo “Balance Mode” y el tercero "Ultra Clear Mode” Así que será un móvil que en el apartado fotográfico ofrecerá imágenes mucho más detalladas, al poder captar más luz con estas tecnologías de los sensores.

Por tanto, será la primera vez que un teléfono de gama media contará con un sensor de 200 megapíxeles. No va a ser un móvil barato, pero sin duda mucho más que tantos topes de gama que rondan los mil euros. De hecho, podemos esperar que este se mueva alrededor de los 500 euros. Aunque como ha ocurrido con otros modelos, se trata una cámara que, aunque tendrá esta enorme resolución, no será comparable en calidad de imagen a la de un móvil como el propio Xiaomi 12T Pro, lo que no le resta méritos a Xiaomi al meterlo en un teléfono como este para la gama media.

Saldremos de dudas esta misma semana, porque se espera que sea este mismo jueves cuando se presenten estos nuevos teléfonos de la marca china, que sin duda van a revolucionar la gama media, como lo hacen casi año tras año. Tras estas cámaras de 200 megapíxeles podemos esperar que el mercado llegue en los próximos años, seguramente en 2023 o 2024, a los sensores de hasta 400 megapíxeles. Hasta la propia Sony espera que la calidad de las cámaras de los teléfonos móviles supere a las DSLR allá por el año 2024.

