Así se soluciona el fallo que bloquea tu webcam cuando actualizas Windows 10

Windows 10 Anniversay Update es la última actualización del sistema operativo de Microsoft, publicada por la compañía hace ya tres semanas y que, como es habitual, no ha llegado libre de polémicas. Debido a la gran variedad de configuraciones diferentes de los usuarios, algunos han detectado errores de rendimiento, fallos en la conexión a internet e incluso problemas que impiden utilizar el software con normalidad.

Uno de los problemas que más quebraderos de cabeza ha provocado estos últimos días afecta a la webcam, que puede dejar de funcionar una vez que se actualiza el sistema.

Esto sucede porque Microsoft ha cambiado la manera en que la cámara envía las imágenes al ordenador, concretamente impidiendo que lo haga en dos formatos de compresión habituales: H.264 y MJPEG. La nueva versión de Windows sólo acepta imágenes sin comprimir en formato YUY2. Y esta modificación afecta a millones de usuarios, muchos más de los que la empresa había previsto.

Aunque Microsoft aún no lo ha confirmado, se cree que habrá una solución disponible en forma de parche que verá la luz en septiembre, aunque sólo arreglará los problemas con H.264. Las webcams que utilizan la compresión MJPEG posiblemente seguirán sin funcionar.

Para los que tengan este tipo de dispositivos o no quieran esperar hasta entonces circula por la Red una forma de arreglar el problema que requiere realizar algunas maniobras delicadas.

Se trata de una modificación en el Registro de Windows muy sencilla, pero que se debe ejecutar con absoluta precisión para evitar males mayores. También es recomendable guardar una copia de seguridad antes de lanzarse la aventura, por si acaso.

Así se arreglan los problemas con la webcam

En primer lugar, si todavía no han pasado diez días desde que descargaste la actualización, aún estás a tiempo de revertirla para que vuelva a funcionar tu cámara. Para regresar a una versión anterior de Windows sólo tienes que acceder a 'Configuración' > 'Actualización y Seguridad' y hacer clic en 'Recuperación'.

Si ya has agotado el plazo o no quieres retornar al Windows 10 de antes todavía puedes recurrir a la citada variación en el Registro. Lo primero sería abrir el editor del Registro, bien a través del buscador del menú 'Inicio' o bien pulsando la combinación de teclas 'Windows + R' y escribiendo “regedit”.

En segundo lugar, nos desplazamos hasta la ruta 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media Foundation\Platform'. Una vez allí, hacemos click con el botón derecho sobre el espacio vacío en la mitad derecha de la ventana y creamos un nuevo valor DWORD de 32 bits. Lo llamaremos “EnableFrameServerMode” y le asignaremos el valor “0”.

En tercer lugar, nos desplazamos hasta la ruta 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows Media Foundation\Platform' y volvemos a crear un valor DWORD de 32 bits con el mismo nombre que en el caso anterior. También le asignamos el valor “0”.

Por último, y una vez creadas las dos entradas en el Registro, reiniciamos el ordenador. Cuando vuelva a arrancar, la webcam debería funcionar de nuevo.

Por el momento, esta es la única solución a la que pueden recurrir los usuarios. No obstante, si aún no has instalado esta versión de Windows 10 y utilizas la webcamcon frecuencia es recomendable que permanezcas a la espera hasta que Microsoft publique un parche oficial.