Así te recuerda tu móvil Android que es la hora de irse al dormir

Muchos de nosotros hacemos un uso intensivo de nuestros móviles a lo largo del día. Tanto es así que no somos capaces de dejarlo cuando es necesario, en el momento que queremos irnos a la cama. Muchos insisten, y se van a dormir más tarde de la hora en que deberían porque siguen enganchados al móvil. Pues bien, hay una manera de evitar que esto sea así, gracias a la funcionalidad de “Bienestar digital” con las que cuentan ya muchos móviles Android. Esta app puede venir instalada por defecto en tu móvil Android, pero si no es así, puedes descargarla en Google Play y disfrutar de sus funcionalidades.

Activa el modo dormir automáticamente

Esa es la característica que queremos utilizar en esta app. Un modo que prepara el teléfono para que nos vayamos a la cama cuanto antes. Digamos que desincentiva el uso de teléfono para que nos sea más sencillo dejarlo en la mesilla y echarnos a dormir. Para ello lo que debemos hacer es abrir la app de Bienestar digital, o bien buscarla desde los ajustes de tu teléfono móvil. Una vez dentro lo que debemos hacer es lo siguiente:

Entra en la app de “bienestar digital”

Deslízate hasta el menú de “formas de desconectar”

Pulsa sobre el “modo descanso”

Aquí tenemos dos opciones para poder activar esta funcionalidad. Una de ellas es la de activarlo automáticamente en un determinado horario. Al hacerlo podemos elegir una hora de comienzo de este modo, y otra hora de final, en la que se desactivará completamente. Podemos elegir el horario, y además el día de la semana que va a estar activo. Por ejemplo podemos elegir que solo se active en diario, y no el fin de semana, y viceversa, o incluso todos los días de la semana. También podemos elegir que se active en el momento de poner a cargar el teléfono por la noche.

Activando este modo en bienestar digital | Tecnoxplora

¿Qué hace el móvil en este modo?

Pues bien, con este modo activado podemos disfrutar de dos funcionalidades que nos invitarán a dejar el teléfono y echarnos a dormir. Por un lado se activa el modo no molestar, por lo que en esas horas elegidas el teléfono estará completamente en silencio, no habrá notificaciones y las notificaciones estarán completamente silenciadas. La otra función que se activa con este modo es la pantalla en escala de grises. Esto quiere decir que cuando llegue la hora en la que se activa el modo no molestar la pantalla dejará su color característico y se verá en escala de grises.

Esto nos dará una idea de que tenemos que irnos a dormir, y que lo mejor es no revertir este modo y que deberíamos irnos a dormir. No obstante en la parte inferior de este modo podemos elegir las dos características que se activarán con el horario. Podemos elegir que se silencie, pero que no se quede la pantalla en escala de grises, o bien que solo se active esta última y no se silencie el teléfono. Sea como fuere es un modo que nos ayuda a crear las condiciones óptimas para poder descansar y no depender tanto de nuestro teléfono.