Así puedes activar el modo de alto rendimiento en tu móvil Xiaomi

MIUI 12.5 viene cargado de novedades entre las que se incluyen nuevos modos de uso para los teléfonos móviles. El fabricante chino Xiaomi ha querido con estos nuevos ajustes que sus usuarios expriman al máximo el potencial de tus dispositivos. De la forma más fácil activando un simple ajuste de configuración, te contamos cómo.

Modo alto rendimiento de tu Xiaomi

Activar este ajuste nos supone una mejora considerable en las capacidades de nuestro móvil. De este modo conseguimos que el hardware de nuestro teléfono funcione al cien por cien aportando el máximo de su potencial. Esto supone una mejora en el consumo energético, priorizando en su lugar la potencia, consiguiendo así un mayor rendimiento a la hora de ejecutar las apps y juegos más exigentes. Este ajuste sólo está disponible en aquellos teléfonos actualizados con la última versión de la capa de personalización de Android del fabricante, a la espera de que se estrene MIUI 13, en este caso se trata de la versión MIUI 12.5 Enhanced. Para acceder fácilmente y poder activar el ajuste rápidamente lo haremos a través del centro de control.

Accediendo al centro de control | TecnoXplora

Como bien saben los usuarios para acceder al centro de control tan sólo debemos deslizar desde el centro la barra de estado de nuestro Xiaomi hacia abajo. Y una vez desplegado seguir los siguientes pasos.

Con el centro de control desplegado debemos de acceder al editor.

Para ello, pulsa sobre el icono editar en la esquina superior derecha de la pantalla junto a las opciones de configuración.

en la esquina superior derecha de la pantalla junto a las opciones de configuración. Al hacerlo, vemos como se despliega el listado de las funciones disponibles, mostrando en la parte superior las acciones que tenemos activas y en la parte inferior, todas aquellas acciones disponibles pero que aún no han sido activadas.

Entre las no activas encontramos el botón “modo alto rendimiento”.

Pulsa sobre este para añadirlo a las opciones que aparecerán a partir de ahora cada vez que despliegues el centro de control.

Hecho esto, podremos activar y desactivar en modo alto rendimiento en función de nuestras necesidades tan solo desplegando para ello el centro de control.

Sabremos si tenemos activado el modo alto rendimiento echando una simple mirada a la pantalla de nuestro móvil. Si nos fijamos en el icono de la batería esta ahora es de color azul, significa que en ese momento el modo se está activo, por lo que conseguiremos sacarle el máximo partido a nuestro teléfono móvil.

De las ventajas y las novedades de MIUI se benefician los diferentes modelos de las marcas Xiaomi, Redmi y POCO que como bien sabemos son las diferentes marcas que comercializa el gigante chino. Uno de los aspectos fundamentales que comparten sus dispositivos. Para empezar a usarlo, comprueba que tu teléfono es compatible con esta nueva versión y si es así, el siguiente paso es llevar a cabo la consiguiente actualización del sistema si aún no lo has hecho. Por lo que, si aún no ha llegado esta nueva versión a tu móvil, tendrás que esperar hasta la llegada de está para disfrutar de ella.