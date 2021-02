Así debes activar el servicio de ubicación para emergencias de tu móvil

Los servicios de ubicación que existen en los teléfonos móviles en caso de alguna emergencia son probablemente una de las funciones más útiles. Sin embargo, en muchas ocasiones no sabemos cómo configurarlas, incluso a menudo desconocemos por completo que existen. En el vídeo te mostramos paso a paso cómo configurar esta herramienta que te puede salvar la vida algún día.

Muchos móviles hoy en día ya vienen equipados con funcionalidades y herramientas que te ayudarán en caso de emergencias. Nunca se sabe lo que puede pasar y en qué situación nos podremos encontrar, es por esto que es necesario saber cuáles son y cómo se usan.

Por si no lo sabías, puedes realizar llamadas de emergencia incluso cuando tu teléfono móvil se encuentra fuera de cobertura. En 1997 se tomó la decisión por parte de equipos gubernamentales de permitir el poder llamar al numero de emergencia sin tener señal.

La mayoría de los móviles también tienen la opción de llamada de emergencia en la pantalla principal. Esto hace que ni siquiera haga falta desbloquearlo. Puede llegar a ser muy útil si te encuentras en una situación donde el único móvil que tienes disponible no es tuyo, ya que no te haría falta saber la contraseña para pedir ayuda. También puede servirte si te encuentras en un país en el que desconoces los números de emergencia, como en Estados Unidos, donde en vez de 112 es 911. Esta funcionalidad te llama y marca el número por su cuenta.

Otra alternativa es asignar contactos de emergencia. Esta opción se permite en la mayoría de los móviles, tanto IOS como Android. Su funcionalidad es establecer los contactos de emergencia que quieras, y con ICE (In Case of Emergencies) tu teléfono móvil te permitirá ver y llamar a estos contactos que has seleccionado con mucha rapidez.

