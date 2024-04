Antes de comprar un nuevo móvil asegúrate de que cuente con esta característica

Cuando vamos a comprar un móvil nuevo, hay muchas funciones que ignoramos lo esenciales que podrían ser en el futuro. Y actualmente en los smartphones hay una función que está ganando enteros y cada vez es más importante y recomendable tener. Estamos hablando de una conectividad que nos va a abrir las puertas de funciones que pueden ser realmente útiles. Hablamos de aspectos tan importantes como utilizar el móvil de llave para nuestro coche, o tenerlo siempre localizado incluso en caso de extravío.

Por qué necesitas la ultra banda ancha en tu móvil

La Ultra Banda Ancha, que podrás ver en las fichas técnicas de los móviles como conexión UWB, siglas de Ultra Wide Band, es una tecnología de conectividad similar al NFC pero que cuenta con un alcance mayor y puede ser utilizada con fines de seguridad y encriptación de información. Esto la hace especialmente buena a la hora de utilizarla como localizador de objetos y también como llave para numerosos vehículos.

Funda banda ultra ancha (UWB) | OPPO

Cada vez más móviles cuentan con ella, actualmente sobre todo de alta gama, y con ella tenemos acceso a dos aspectos esenciales. Por un lado, con esta tecnología plataformas como Find My de Apple o también de Google pueden encontrar tu móvil en casa o en otro lugar cercano, de tal manera que sea mucho más preciso encontrarlo, ya que no dependerá solo de que se encuentre encendido o con conectividad móvil, porque podría encontrarse incluso si este no tiene la batería suficiente.

De alguna forma, cuando el móvil cuenta con esta conectividad, se puede utilizar como un Airtag o similar, y por tanto tenerlo localizado incluso en los casos más extremos. La otra gran utilidad de esta conectividad es que nos permite utilizar el móvil como una llave para nuestro coche. Con ella, una vez hemos configurado el acceso desde la app del fabricante del coche, vamos a poder entrar en él y arrancarlo con llevar nuestro móvil encima y debidamente desbloqueado.

Los vehículos pueden detectar la presencia del teléfono a través de esta conectividad, y recibir de él la misma información encriptada que contiene la llave que nos entregan con el vehículo. Es algo similar a lo que hacemos con el NFC y las tarjetas bancarias, pero en este caso se trata de una tecnología más propicia para este uso. Cada vez son más los fabricantes que contemplan este método para poder desbloquear sus coches, por lo que es posible que ya tengas uno de ellos, y quieras disfruta de esta opción.

En ese caso, tu móvil necesita esa conectividad UWB. Por tanto, las ventajas son claras, y sus usos más prácticos también son evidentes, como llave para nuestro coche, o como localizador inteligente.

¿Cómo activar el UWB?

Es muy fácil, en Android solo tenemos que ir a la sección de conexiones de los ajustes de nuestro móvil. Dentro de esta sección veremos una opción llamada Banda Ultraancha, que tendremos que activar para que podamos utilizar el móvil como llave o bien verlo dentro de los sistemas de localización.