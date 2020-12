Algunos iPhone 12 están teniendo problemas con la cobertura 4G y 5G, ¿te ocurre lo mismo?

El pasado mes de octubre se presentaban los nuevos iPhone 12, tras haber sufrido un retraso de más de un mes, por primera vez en la historia, como consecuencia del COVID y de cómo había afectado este a las cadenas de suministro de su fabricación. Pues bien, a pesar del poco tiempo que llevan en el mercado, varios usuarios están experimentando problemas con la cobertura que detecta el teléfono. Ya hace años los iPhone sufrieron problemas importantes con la señal de sus antenas, ya que su ubicación condicionaba la señal cuando nos acercábamos el teléfono a la cara y la tapábamos con ella. Ahora estos problemas están relacionados en general con la cobertura tanto de 4G como de 5G.

¿Qué está pasando con la cobertura?

Básicamente lo que se están encontrando los usuarios del iPhone 12 y compartiendo en los foros de Apple, es que las barras que miden la intensidad de la señal, o la cobertura que tenemos, desaparecen por completo, por lo que no hay opción para poder hacer llamadas en ese momento al no haber cobertura. A este hecho de la desaparición de las barras le acompaña el mensaje de que “Su iPhone no está activado” de tal forma que pareciera que el teléfono no estuviera conectado a red alguna, por lo que no se puede utilizar normalmente. Actualmente no hay una información que pueda apuntar a un problema en concreto que pueda derivar en esta falta repentina de cobertura.

iPhone 12 Pro | Foto de Arman Tomato en Pexels

Esto parece ocurrir indistintamente tanto cuando se está conectado a redes 4G como a las nuevas 5G, con las que los iPhone 12 también son compatibles. La única solución temporal que están encontrando muchos usuarios es la de activar el modo avión, y esperar unos minutos hasta activarlo de nuevo. A pesar de ello, la mayoría de personas que utilizan este remedio vuelven a encontrarse con el mismo problema pasados 15 o 20 minutos. Otra de las alternativas que ha funcionado a ciertos usuarios ha sido la de reiniciar el teléfono, así como sacar la tarjeta SIM de la ranura y volverla a meter en el iPhone 12.

Pero parece que todas son soluciones temporales que devuelven el funcionamiento habitual del teléfono solo unos minutos. Sobre las regiones donde se están produciendo los problemas son principalmente en Estados Unidos, en usuarios de operadores como AT&T y Verizon. Incluso en Australia hay algunos usuarios de Vodafone que se han encontrado con el mismo problema. Apple por su parte no ha admitido el fallo, ni tampoco ha negado que exista. Pero es de esperar que si siguen apareciendo usuarios con el mismo problema puedan ofrecer una solución. Aunque hablando de cobertura, raro nos parecería que se pudiera resolver con una actualización de software.

El caso de la antena de los antiguos iPhone en su día no se podía resolver, ya que la antena estaba mal ubicada, y no se podía cambiar. Esperemos que esto simplemente sea un problema de software que se solucione con un sencillo parche. Podría entenderse tras haber estrenado este año una nueva conectividad, como es la 5G por primera vez en un iPhone.