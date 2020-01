Desde hace algunos años Apple lanza al mercado un modelo de funda oficial que es realmente útil, porque a la protección que nos ofrece en caso de caída se le une la de aumentar exponencialmente la autonomía de nuestro móvil, lo que le lleva a durar encendido y sin pasar por el cargador un par de jornadas sin despeinarse. El problema es que ahora hay alguna remesa que está provocando contratiempos a algunos usuarios.

De momento esas fundas con baterías no están saliendo defectuosas de forma generalizada y se circunscriben a unos modelos concretos, que son los que llegaron al mercado en 2018, es decir, los iPhone XR, XS y XS Max. Es en estos casos donde podemos encontrar problemas de funcionamiento y que necesitarán de un arreglo por parte de Apple. Cosa que, según parece, está dispuesta a hacer.

Apple reconoce el problema, lo que es un gran paso

Como suele ocurrir en estos casos, los de Tim Cook no salen corriendo a los medios a reconocer que algún producto suyo tiene problemas. Se suelen tomar su tiempo, suponemos que para verificar internamente que, efectivamente, existe un error y, entonces ya sí, dicen que se harán cargo. Cosa que ha ocurrido con estas fundas con batería para los iPhone XR, XS y XS Max. Tanto es así que, incluso, han determinado el intervalo de tiempo en el que fueron fabricadas esas Smart Battey Case: entre enero y octubre de 2019, por lo que podrían estar afectados muchísimos usuarios.

Funda con batería para el iPhone XS. | Apple

En caso de que seas uno de los usuarios que están padeciendo este problema lo tienes fácil, porque simplemente tendrás que acudir a una de las muchas Apple Store que hay repartidas por toda la geografía española para que te la cambien. O, en su defecto, crear una incidencia en la web oficial que te facilitará todos los trámites y envíos necesarios sin que tengamos que desplazarnos a ningún sitio. Descargaremos las pegatinas de envío, vendrán a recogerlas a casa y cuando menos te lo esperes, recibirás la funda nueva en un plazo de apenas cinco días.

¿Cómo saber si mi funda esta defectuosa?

No existe como tal ningún testigo que nos indique que la batería que viene incorporada dentro de la funda no funciona correctamente. Al revés. tendremos que estar atentos para saber si de verdad es una de las que tienen problemas de fabricación. Lo más rápido es comprobar si la carga de la Smart Battery Case se completa sin problemas o no. En caso de que tras una noche en el cargador la batería no esté llena y tarde demasiado, es momento de hablar con Apple.

Del mismo modo, aunque cargue bien el problema podría estar en el momento en el que la funda tiene que recargar el teléfono. Si vemos que tampoco lo hace con eficacia y hay momentos en los que parece que no llevamos puesta la funda porque el terminal se vacía más de lo normal, entonces también será el momento de ponerse en contacto con Apple para que lo arreglen.