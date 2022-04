8 de cada 10 españoles usamos el móvil en el baño habitualmente

No cabe duda de que los españoles no somos personas de medias tintas, y que o estamos a la cola de muchas cosas, o todo lo contrario, nos colocamos en la cabeza. Y a la hora de llevarse el móvil al baño para utilizarlo somos son duda los campeones a nivel europeo. Al menos eso es lo que refleja una encuesta elaborada por NordVPN, uno de los servicios de VPN más importantes del mercado, que ha querido consultar entre los usuarios móviles algunos de sus hábitos más sorprendentes.

Usuarios intensos pero despreocupados

Así nos puede definir perfectamente el resultado de esta encuesta, en la que hemos conocido algunos de los hábitos de los españoles cuando se trata de usar su teléfono móvil. Además de que el 80% de los españoles usa su teléfono móvil en el baño, también desvela que somo los europeos que más lo hacemos, ya que estamos bastante por encima de la media del resto de los ciudadanos del continente. Esta encuesta también desvela que hasta el 65% de los españoles revisamos nuestras redes sociales cuando estamos en el baño, por lo que más de la mitad lo hacemos habitualmente.

Nuestros hábtios en el baño | NordVPN

En anteriores encuestas ya se podía adivinar la dependencia que tenemos de los móviles, ya que según estas pasaremos hasta un tercio de nuestra vida conectados a Internet, hasta 29 años. Ahora bien, como buena empresa relacionada con la seguridad, desde NordVPN aseguran que los españoles somos también un tanto descuidados cuando se trata de proteger nuestros teléfonos frente a las amenazas que generan las redes y los ciberdelincuentes que se mueven en ellas.

¿Qué hacemos en el baño con el móvil?

Pues bien, esta encuesta tiene respuestas para esto también, ya que nos llevamos el teléfono básicamente para repasar las redes sociales, como hemos visto, lo hace el 65%. Concretamente de estos el 74% lo pasa en Facebook, el 52% en WhatsApp y el 44% en Instagram, algo sorprendente vista la trayectoria de la red social de Mark Zuckerberg. También a leer y escuchar noticias, el 42%. También trabajamos mientras estamos en el baño con él, por ejemplo, el 39%, pasando el tiempo en apps como Slack o Microsoft Teams, curiosamente somos los que más trabajamos en el baño de todos los países encuestados.

Pero también tenemos tiempo en el baño para jugar a videojuegos, lo hace hasta el 29%, hacer llamadas o enviar mensajes lo hace el 28% y por último es curioso que lo último que hacemos es ver nuestras series favoritas, películas o vídeos, algo que hacen el 24%. La encuesta también incide en que la mayoría de los españoles aún no hemos adoptado buenos hábitos cuando se trata de proteger nuestros teléfonos de las diferentes ciberamenazas que nos acechan. Desde NordVPN han lanzado a su vez varios consejos para que mantengamos nuestros teléfonos seguros.

Como mantener actualizadas las apps que tenemos instaladas, así como el sistema operativo. También es importante contrastar la reputación de una app antes de descargarla, y por supuesto evitar descargarlas desde tiendas no oficiales. Las redes inalámbricas también tienen sus peligros, por eso hay que evitar a toda costa las redes desconocidas. Y por último, no pulsar sobre enlaces poco fiables y por supuesto no compartir nuestro número con personas desconocidos.