Google advertirá a los usuarios cuando el resultado de sus búsquedas no sea fiable

No hay discusión alguna si decimos que el buscador de Google es el más utilizado en el mundo, y a la vez el más popular. Todos los buscadores pueden encontrar miles de millones de respuestas en fracciones de segundos, y prácticamente todos ofrecen las mismas características, pero es evidente que Google fue de los primeros, y de entre ellos sí que el más avanzado de todos. Aunque lógicamente de tantos millones de respuestas que puede encontrarnos, no todas pueden ser válidas o pertenecer a fuentes fiables. Y precisamente de eso nos quieren alertar ahora los de Mountain View.

Advertencias de contenidos no fiables

Como es lógico, no se puede tener un conocimiento absoluto de los cientos de miles de artículos que se listan en los resultados de una búsqueda. Por tanto no siempre todo lo que vayamos a ver como un resultado va a ser 100% fiable. Es inevitable que entre medias de lo que se devuelva como resultado podamos ver informaciones de webs poco transparentes, de dudosos orígenes, y en general, de fuentes que fomenten la desinformación. Y aunque eso no va a cambiar, y menos se va a permitir censurar resultados no legítimos, la realidad es que el buscador sí que nos va a poder advertir de que esto es así.

El nuevo mensaje que prepara Google | Google

Ahora hemos conocido que Google prepara novedades en el buscador, que nos advertirá de que algunas de las informaciones que aparecen en los resultados no son 100% fiables, por lo que no proceden de medios que puedan ser verificados como veraces. Cuando esto ocurra, veremos un mensaje en la parte superior que nos dirá que “parece ser que los resultados están cambiando rápidamente” y en una línea inferior es donde nos dicen que algunas veces si el tema es nuevo, puede que se tarde algo más de tiempo en añadir fuentes fiables a los resultados de búsqueda.

Aunque los algoritmos de Google sean tan rápidos como para devolvernos millones de resultados en fracciones de segundo, la realidad es que hacer un trabajo de verificación de la fuente puede ser algo mucho más complejo, y por esa razón no sea fácil que las fuentes fiables puedan estar desde el principio en las búsquedas. Porque desde que una noticia estalla, hasta que aparece en medios de cierta entidad, siempre suele pasar un tiempo prudencial en el que las informaciones se verifican para precisamente no caer en eso que se quiere evitar. Así que es de esperar que de ahora en adelante asistamos a algunas novedades interesantes en lo que se refiere a los resultados de búsqueda de Google, que prometen ser mucho más fiables en el futuro de lo que han podido ser hasta ahora.

Sin duda es una decisión para acabar con la desinformación que va en la dirección correcta, y que evitará que puedan propagarse así como así este tipo de informaciones en buscadores de primer nivel como el de Google, al que van a acudir la mayoría de internautas en masas para comprobar los diferentes resultados sobre un mismo tema.