Las búsquedas dentro de Google Fotos van a ser más sencillas que nunca

Dentro de Google Fotos muchos de nosotros tenemos almacenada nuestra vida entera en imágenes. Fotos que se han ido almacenando durante muchos años, y de las que en muchas ocasiones tenemos un vago recuerdo. Por ello es importante la búsqueda de Google Fotos, que nos permite saltar a esos recuerdos que por alguna razón estaban ahí olvidados. Y aunque a día de hoy la búsqueda de Google Fotos nos permite muchos términos, dentro de muy poco tiempo va a ser incluso mejor. Ya que nos va a permitir utilizar un lenguaje mucho más rico y natural.

Búsquedas más sencillas

Una búsqueda más natural tiene que significar claramente algo más sencillo. Y es que eso es lo que está haciendo ahora Google, añadir algo de inteligencia artificial adicional a su Google Fotos para que sea más sencillo hacer búsquedas, incluyendo una mayor variedad de términos que nos permitan encontrar antes lo que estamos buscando. Desde 9to5Google han compartido una captura donde se puede ver esta novedad dentro de una de esas tarjetas que aparecen cuando ha habido una actualización de esta herramienta.

Concretamente esta tarjeta nos dice “Prueba una búsqueda más poderosa” lo que nosotros podemos traducir como una búsqueda más completa y proactiva de lo que estamos acostumbrados. Y según han podido comprobar, nos ofrece más combinaciones de palabras para poder llegar antes a encontrar esa foto en la que estamos pensando. Ahora la gran novedad es que podemos añadir calificativos a esos sitios sobre los que queremos encontrar fotos.

Por ejemplo, escribiendo una cálida puesta de sol, un jardín tranquilo, o incluso si se trata de una foto donde se encuentre alguna de las personas identificadas por su cara, ser más específicos aún. Por ejemplo, podrías encontrar una foto de “Paula en la playa” o de “Víctor en la nieve” si sabes que alguna vez hiciste alguna de estas fotos con estas personas. La IA hará entonces el resto, al identificar primero al protagonista de la imagen, y el entorno en segundo lugar.

Además, en lugar de mostrar los resultados por orden cronológico, en base a la fecha en la que se tomaron, estas fotos se ordenarán por relevancia. Esto quiere decir que en primer lugar se mostrarán las imágenes que coincidan mejor con la búsqueda que hemos hecho, independientemente de la fecha en la que fueron tomadas. Nosotros hemos probado estos mismos términos en español, y en algunos casos hemos recibido respuesta, pero en otros ninguna y la búsqueda no ha arrojado ningún resultado.

Por tanto, parece que estos cambios están llegando poco a poco, y que el menos en los usuarios de habla no inglesa no parece estar disponible abiertamente. De momento según ha confirmado Google a la fuente, parece que de momento se trata de un experimento, que por tanto no llegará a todos los usuarios de la aplicación todavía, sino que irá expandiéndose por oleadas y de distintos usuarios. Seguiremos atentos, pero desde luego nos parece una excelente mejora para la búsqueda de esta popular herramienta.