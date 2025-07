Xiaomi lanza una regleta perfecta para cargar tus smartphones o wearables

El fabricante chino es conocido por su amplísima gama de productos, que abarca en muchos casos a algunos casos a muchos electrodomésticos y objetos del hogar que tradicionalmente no habían tenido facultades inteligentes. Y eso es algo que apreciamos también en este nuevo producto de Xiaomi, que no deja de ser una simple regleta, pero a la que le imprime cierta inteligencia con alternativas de alimentación más bien pensadas para nuestros dispositivos inteligentes.

Una regleta inteligente de 20W

Como decimos, no tendría nada de especial una regleta de 20W, si no fuera, en primer lugar, porque la fabrica una firma como Xiaomi, y, en segundo lugar, porque ha sido pensada no solo para alimentar dispositivos tradicionales, como electrodomésticos, sino también nuestros smartphones y wearables, algo que es de agradecer y añade una enorme versatilidad a esta regleta.

Xiaomi 20W Power Strip | Xiaomi

Y es que con ella no es necesario andar con enchufes adaptadores de puerto USB, ya que esta, además de contar con tres enchufes, nos ofrece un conector de USB A, así como dos de USB C. Y lo mejor es que cuenta, en estos puertos, con suficiente potencia para cargar nuestros dispositivos a una velocidad bastante decente. Cuenta con una potencia total de 20W.

Y es que cada uno de los puertos USB C1 y C2 cuentan con una potencia de 20W cada uno. Gracias a ella pueden cargar un smartphone sin problema. Xiaomi pone el ejemplo de carga de un iPhone, que puede alcanzar el 50% de batería en 45 minutos a esta potencia. En el caso de un Xiaomi 14, la carga se produce al 50% en 28 minutos.

Además, podemos cargar los dispositivos de manera simultánea, ya que, al reservar la potencia para cada uno de los puertos, podemos tener la garantía de que la adición de varios no reducirá los tiempos de carga, algo que no siempre ocurre en este tipo de dispositivos. Con esta potencia no solo podemos cargar smartphones, sino que también está preparado para cargar wearable, como relojes o pulseras, así como tabletas y otros muchos dispositivos, con las mismas especificaciones que la del cargador original.

En el caso del puerto b, lo que también es suficiente para cargar numerosos dispositivos. Cuando se utilizan los tres puertos a la vez, la potencia baja solo un poco, hasta los 15W, por lo que la diferencia en la carga no será muy perceptible. Como no podía ser de otra manera, esta regleta cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias para que las cargas de los dispositivos transcurran sin novedades.

Es una regleta que resiste a las altas temperaturas y que ha sido fabricada con materiales ignífugos, pudiendo llegar a aguantar temperaturas de hasta 750 grados. Eso reduce el riesgo de fuego originado por el mal funcionamiento de un dispositivo. Incluso cuenta con protección frente a descargas eléctricas, como las que se producen con la inserción de objetos extraños. De momento se ha publicado en la web global de Xiaomi, y, por tanto, no tiene precio. Pero por sus características, debería costar menos de 20 euros.