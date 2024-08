Xiaomi lanza un potente y completo Hub USB para conectar multitud de dispositivos

Hay gadgets que son verdaderamente útiles en nuestro día a día, incluso podríamos llegar a decir que imprescindibles. Y es que cuando somos de usar muchos dispositivos USB, por ejemplo, en la mesa de un escritorio, un dispositivo que aglutine a todos estos en un mismo lugar es siempre bienvenido. Xiaomi lo sabe, y ha lanzado un nuevo Hub, también conocido como concentrador, que nos permite conectar multitud de dispositivos a un mismo puerto, y así sacarles mucho más partido a las conexiones de nuestro ordenador. Un dispositivo que una vez más nos ofrece las mejores prestaciones a un precio contenido.

Ficha técnica del nuevo Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub

Como dice ya su propio nombre, es un dispositivo donde conectar hasta otros cinco gadgets diferentes. Pero no se limita solo a cargar o transferir datos, sino que además puede conectar dispositivos que transmitan vídeo. La versatilidad es sin duda la principal ventaja que nos ofrece estos dispositivos, que permite conectarlos de una manera realmente práctica en un lugar donde tengamos distintos dispositivos juntos. Por un lado, cuenta con lo más habitual, conectores USB 3.0, tres en total, donde podemos conectar un teclado, un ratón, un disco duro externo y dispositivos similares.

Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub | Xiaomi

Tenemos también un conector USB tipo C, que no solo sirve para cargar nuestro smartphone o tableta, sino también para transmitir datos a gran velocidad. También hay un conector HDMI que nos permite transmitir vídeo en resolución 4K a 60Hz. Hay otro conector USB tipo C adicional, que nos permite conectarlo directamente a un PC, para aumentar la interconectividad entre ellos. Y, por último, tenemos un recoge cables muy práctico.

Lo mejor de todo, es que no solo nos brinda todas estas posibilidades, sino que lo hace además con mucha potencia. Porque por poner un ejemplo, el conector USB tipo C nos ofrece hasta 100W de potencia, por lo que puede cargar a gran velocidad incluso un ordenador portátil. Así que el objetivo con este nuevo dispositivo es que tengamos a nuestra disposición no solo un gran número de puertos, sino que estos sean lo más versátiles posible para distintas situaciones.

Otro de los mejores aspectos es que su compatibilidad es total, y funcionará tanto si tenemos un ordenador con Windows, como un Mac o incluso Linux. Por tanto, es perfecto para conectar a cargar nuestro móvil, como tableta, o incluso ordenador portátil. Y también para enviar vídeo de calidad a diferentes dispositivos como una fuente de vídeo fiable, incluso con los más altos estándares de imagen.

Y todo como es habitual por un precio bastante accesible, porque, aunque Xiaomi no ha mostrado su precio aún, lo normal es que no supere los 20 euros. Aunque como es lógico siendo el mercado global, puede ser algo más caro que en el mercado chino originario. DE momento se encuentra en la página global de los chinos, y por tanto debería llegar a España dentro de muy poco tiempo.