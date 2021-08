Xiaomi confirma que su Mi Pad 5 será compatible con lápices inteligentes

Ya sabemos que el próximo 10 de agosto Xiaomi va a celebrar un evento en el que se van a presentar varios dispositivos de la marca china. Aunque la estrella absoluta del evento va a ser el Xiaomi Mi Mix 4, la realidad es que las tabletas también van a tener un gran protagonismo. Y es que sabemos que se lanzarán los nuevos Xiaomi Mi Pad 5, una nueva gama que se compondrá de tres nuevas tabletas de alta gama. Ahora se confirma algo que ya se había especulado en los últimos meses, y es que serán compatibles con lápices inteligentes.

Un póster lo confirma

Ha sido la propia Xiaomi la que ha publicado ahora en redes un nuevo póster que viene a ser un teaser sobre lo que nos ofrecerá su nueva tableta el próximo 10 de agosto. Un póster que confirma primero esa fecha de lanzamiento para la próxima semana, y en el que podemos ver claramente que podrá utilizar lápices inteligentes. En la imagen se ve claramente el perfil de su próxima tableta, que como podemos comprobar será bastante parecido al de los iPad Pro, y un lápiz sobre su pantalla. Esto confirma que las nuevas tabletas de la marca no solo destacarán por la potencia de sus procesadores, sino que serán perfectas para poder trabajar o estudiar gracias a este lápiz.

El póster del nuevo Xiaomi Mi Pad 5 | Xiaomi

Se espera que las primeras tabletas de Xiaomi en tres años cuenten con unas características de alta gama, mucho más potentes de las que hemos conocido nunca en la firma china. Sobre todo porque contarán con procesadores Snapdragon 870, que se mueven un peldaño por debajo de procesadores tan potentes como el Snapdragon 888 que montan los móviles tope de gama en Android. La idea de Xiaomi es la de lanzar una tableta tan potente como la que nos ofrece Apple con sus iPad Pro, quizás no llegue a ser tan potente, pero presumiendo su precio más asequible es muy posible que muchos usuarios prefieran hacerse con ella en lugar de la de Apple.

Hemos conocido también que contarán con una batería de 8720mAh, y dos de los modelos que se presenten contarán con una carga rápida de 67W, que permitirá cargar por completo la tableta en algo más de una hora. Las cámaras también serán diferentes según el modelo, ya que el más avanzado contará con una de 48 megapíxeles, mientras que los otros dos contarán con sensores de 12 megapíxeles. Las pantallas de estas tabletas también contarán con más resolución, llegando a ser 2K, algo que encontramos en móviles de alta gama. Tendrán un tamaño de 10,95 pulgadas y con una gran tasa de refresco de 120Hz.

Así que ya no queda nada para conocer estas nuevas tabletas de Xiaomi, que por lo que hemos conocido hasta ahora no van a defraudar. Solo nos falta conocer su precio, que debería ser el factor diferencial de estas tabletas frente a su competencia. Veremos si Xiaomi da el do de pecho y rubrica su gran lanzamiento con un precio ajustado.