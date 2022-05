La Xiaomi Mi Band 7 estaría muy cerca de presentarse

El interés por la pulsera de Xiaomi no ha decaído lo más mínimo en los últimos años, a pesar de que ya no es ni de lejos tan económica como antes, y tampoco es tan sorprendente. Pero es verdad que una vez que te la pones, no te la vuelves a quitar. Y tenemos en camino la séptima generación de esta pulsera, que sin duda va a ser de lo deseado en los próximos meses, y puede que lo tengamos antes de tiempo en casa. Eso al menos es lo que hemos conocido ahora con una filtración en Twitter es que la pulsera se encuentra a punto de llegar al mercado, y que por tanto hay que irse preparando para su presentación.

¿Presentación en junio?

Eso es lo que podríamos esperar si nos atenemos a esas informaciones filtradas ahora. Porque uno de los filtradores más activos del mercado tecnológico ha asegurado que la Xiaomi Mi Band 7 ha comenzado su producción en varios países euroasiáticos, por lo que se puede esperar un lanzamiento para dentro de muy poco. Esto quiere decir que tiene muchas papeletas el mes de junio o finales de este mes de mayo para ser elegido como el del lanzamiento de esta nueva pulsera.

Además, este filtrador ha indicado que Xiaomi estaría trabajando en un nuevo reloj inteligente, por lo que podría venir acompañada de nuevos modelos. En cualquier caso, es algo que nos podíamos imaginar, porque las últimas informaciones apuntaban a este mismo mes de mayo para la presentación de la pulsera. En esta ocasión estamos hablando de una generación que poco más puede ofrecer de lo que ya tiene la Mi Band 6. Y es que con un modelo con NFC en el mercado, es difícil hacerse una idea de qué características podría tener esta nueva pulsera.

Básicamente la única característica que le falta por tener a esta pulsera es la conectividad GPS. Pero esto es algo que a día de hoy es poco probable que ocurra, primero porque no se han conocido filtraciones que así lo indiquen, algo que seguro se habría dejado caer, y en segundo lugar porque la llegada de esta conectividad supondría un aumento del precio notable. Este se podría ir perfectamente a los 65 o 70 euros, si no más, teniendo en cuenta que el precio de partida del modelo actual ya es de 55 euros.

Cabe la posibilidad que sea una generación con cambios menores, que incluso integre el NFC ya en su versión estándar y no en una especial, esa podría ser una gran mejora. Y quizás la llegada de nuevos deportes que monitorizar o incluso la posibilidad de mejoras en la pantalla. Pero como decimos, es poco probable que haya grandes cambios, lo del NFC como estándar es lo más probable. Esta pulsera en su primera generación costaba apenas 15 euros, y hoy parte de los 55 euros, es evidente que ya no es la ganga que era, pero sigue despertando pasiones. Veremos si también lo hace esta nueva generación.