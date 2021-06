Xiaomi ahora vende estas gafas inteligentes con Bluetooth e inteligencia artificial

No cabe duda de que parte del secreto del éxito de Xiaomi se debe sin duda al gran número de dispositivos inteligentes con los que cuenta, además de lo más inusuales. Y no solo de la propia marca, sino también de distintos fabricantes que se mueven en el ecosistema de la firma china. En este caso se trata de unas originales gafas de sol inteligentes que incorporan conectividad Bluetooth. Te contamos cómo funciona, aunque de momento como es habitual, solo estará disponible en China.

Así son las gafas de sol inteligentes de Zenph

Lo de las gafas con conectividad no es nada nuevo, pero la verdad que no es un formato muy extendido y siempre llama la atención que lleguen nuevos dispositivos de este tipo. En esta ocasión se trata de unas gafas que podemos utilizar tanto para protegernos del sol, como para poder ver normalmente. Estas gafas cuentan con muchas características interesantes, empezando por sus características True Wireless, que nos permitirán escuchar música o hablar con otras personas sin necesidad de cables. Estas gafas cuentan con un botón con el que se puede invocar a Siri o el asistente de Xiaomi en China, ya que de momento no hay una versión global con otros asistentes.

Gafas Zenph | Xiaomi Youpin

Estamos ante unas gafas que cuentan con conectividad Bluetooth 5.0, y que por tanto nos ofrecen el mejor sonido posible sin cables. Además con ella el consumo de energía es muy bajo, y por tanto aumenta la autonomía de estas gafas. Pero sin duda lo mejor son sus características de sonido, ya que nos ofrecen un audio estéreo gracias a dos altavoces incorporados de tamaño ultra compacto. El uso de estas gafas es muy sencillo, ya que todo se controla con una sola tecla. Por ejemplo con una pulsación larga se encienden las gafas o se apagan.

Gafas Zenph | Xiaomi Youpin

Con una pulsación corta se puede pausar la reproducción o responder una llamada. Con dos toques podemos saltar de canción, y con tres seguidas saltar a la canción anterior. Si pulsamos durante más de cuatro segundos, invocamos al asistente, por ejemplo Siri. Unas gafas que llevan una batería incorporada, que a su vez nos ofrece una autonomía de hasta 8 horas con una sola carga, además puede permanecer en espera durante 10 días. Por tanto con un uso intensivo podríamos aguantar todo el día usándolas sin pasar de nuevo por el enchufe.

Unas gafas además ultra ligeras, ya que solo pesan 32.6 gramos, todo ello gracias a que están fabricadas en materiales ultra ligeros. Por lo tanto además son unas gafas cómodas de llevar encima durante todo el día, a pesar de llevar toda esa electrónica incorporada. Además son resistentes al agua, aunque con limitaciones, pueden soportar las salpicaduras, así como el agua fina de lluvia o el sudor mientras hacemos deporte, todo gracias a la certificación IPX4. Una vez más lo mejor de todo es el precio, que es de alrededor de 39 euros. Por tanto son unas gafas que nos van a ofrecer muchas funciones en un solo soporte con un coste accesible.