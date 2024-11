Los wearables Redmi Watch 5 y Redmi Buds 6 Pro ya son oficiales

La firma Redmi, la enseña de tecnología asequible de Xiaomi, ha celebrado hoy uno de sus días grandes, con la presentación de sus potentes móviles topes de gama, los Redmi K80. Estos no han llegado solos, ya que también han presentado sus nuevos wearables de alta gama, los Redmi Watch 5 y Redmi Buds 6 Pro, un smartwatch y unos auriculares de primer nivel para complementar a sus nuevos teléfonos.

Nuevo Redmi Watch 5, elegante y potente

El nuevo reloj de la marca vuelve a posicionarse como su wearable más avanzado. Una vez más con un diseño que bebe bastante del Apple Watch, aunque con sus propios toques personales. Un reloj que sin duda tiene un acabado de primer nivel, donde destaca una pantalla de gran tamaño con biseles muy pequeños, que le sientan especialmente bien. Esta pantalla tiene un tamaño de 2,07 pulgadas, algo poco usual para uno de estos relojes, superar las 2 pulgadas. Esta cuenta con tecnología AMOLED, y tiene un brillo pico de 1500 nits, mientras que su tasa de refresco llega a los 60Hz.

Redmi Watch 5 | Redmi

Este reloj tiene una corona en su lado derecho, centrada, y con un diseño bastante minimalista en acabado metálico. Esta nueva generación llega con un nuevo sensor de frecuencia cardiaca que tiene una precisión del 97,1%. También analiza los niveles de oxígeno en sangre, así como de sueño o estrés. Siendo un reloj de alta gama no podía llegar sin conectividad GPS. Además, su batería es grande, tiene una capacidad de 550mAh, lo que nos brinda una autonomía de nada menos que 24 días de uso normal, y hasta 12 días si tenemos el modo Always On activado. Y como es habitual, su precio es muy ajustado, de solo 78 euros al cambio.

Redmi Watch 5 | Redmi

Nuevos auriculares Redmi Buds 6 Pro con cancelación activa de ruido

Los nuevos auriculares de alta gama de Redmi llegan con unas prestaciones de primer nivel. Empezando por la cancelación activa de ruido, capaz de reducirlo en 55dB nada menos. Llegan con unos drivers de 11mm de titanio, al más alto nivel, y emparejados con otros cerámicos de 6,7mm. Ofrecen también compatibilidad con los códecs LC3 de audio, así como LHDC 5.0. También cuentan con Bluetooth 5.3.

Redmi Buds 6 Pro | Redmi

Su autonomía llega hasta las 36 horas si contamos tanto con la batería del auricular como del estuche de transporte. Hay una variante que además llega con sonido de Alta Fidelidad, así como una latencia ultra baja de 20ms especial para jugar a videojuegos. Los Redmi Buds 6 Pro se estrenan en color Jade Green, blanco y negro por unos 49 euros al cambio. Mientras los Redmi Buds 6 Pro Gaming Edition se estrenan por unos 60 euros al cambio, ambos de momento se han lanzado solo en China.