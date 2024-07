Vigila tu moto y conduce seguro con estas Dashcam ultra compactas

Las dashcam se han convertido en el aliado perfecto de los conductores, con estas podemos no solo vigilar nuestros vehículos, sino que también tenemos la opción de registrar grabaciones de nuestros trayectos. Para así en caso de accidente o cualquier otro percance analizar lo sucedido. Además de en los automóviles también podemos instalarla en las motos.

Dashcam para moto

Este tipo de tecnología está disponible para moto, por norma general incluye un par de cámaras que instalaremos en la parte anterior y posterior de la moto. En el manillar o en su defecto en el casco. Su uso está permitido siempre y cuando sea necesario como elemento probatorio en causas jurídicas como elemento probatorio. Toda divulgación fuera de ese ámbito está totalmente prohibido y podemos ser sancionados. Algunos de estos modelos pueden disponer de modo aparcamiento con el que vigilar nuestras motos cuando estén estacionadas, de manera que podremos detectar si se producen daños al mismo tiempo como sistema de seguridad y antirrobo.

IXROAD Dashcam | IXROAD

Una muy buena opción es la IXROAD Dashcam Moto, incluye dos cámaras de 1080p ambas equipadas con sensores IMX323 y EIS, un sistema antivibración con el que se obtienen imágenes mucho más estables y nítidas. Ambas cuentan con lentes gran angular para abarcar un ángulo de 150 grados, aunque combinándola podemos llegar hasta los 300 grados y HDT, que proporciona un mayor contraste a las imágenes, mejorando la visualización. Además, incluye GPS y son resistentes al agua y el polvo. La conectividad Wifi permite que a través de nuestro móvil podamos obtener en tiempo real las imágenes. Cuenta con modo estacionamiento y podemos descargar y compartir los vídeos fácilmente, así como sistema de almacenamiento en bucle por lo que cuando está lleno sustituye los videos más antiguos por los nuevos. Su precio es de 229,99 euros.

ydi Cámara Dashcam | ydi

Otra alternativa es la Ydi, cámara doble impermeable que cuenta con lente FHD de 1080p, la cámara trasera es gran angular de 150º grados. Cuenta además con conectividad Wifi, GPS y control remoto, gracias a su aplicación Roadcam con la que podemos conectarla a nuestro teléfono móvil, donde podremos ver en tiempo real el vídeo recogido por estas. Además, dispone de estabilización electrónica, gracias al sistema EIS y su sensor G, que detecta los movimientos de la motocicleta bloqueando los archivos si se dan las circunstancias. Incluye soporte máximo de 256 GB. Su precio es de 199,99 euros.

Dashcam Akozon | Akozon

Por último la Akozon cuenta con una lente gran angular con una visión de 120 grados, con la que evitamos puntos muertos. Monitoriza en tiempo real la conducción con lo que no perderás detalle del entorno y las características. Cuenta con un diseño elegante y discreto además de las opciones de seguro que nos ofrece. Cuenta con sistema post venta. Es fácil de instalar e incluye cable de alimentación reductor, su precio es de unos 47 euros.Gracias a estos dispositivos no perderás detalle de lo que sucede no solo mientras conduces, sino que también cuando está estacionada en cualquier parte.