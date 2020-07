Estamos en plena ola de calor, o mejor dicho, en mitad del típico calor que suele hacer en los días centrales de julio, que son sin duda alguna los más duros en este aspecto. Estos días llevamos nuestros móviles con nosotros a cualquier sitio, lugares en los que quizás contar con una ventilación adecuada es algo imprescindible para poder vencer a este calor. Así que si quieres un poco de fresco, o al menos que se mueva el aire delante de ti, puedes optar por hacerte con uno de estos interesantes ventiladores que se pueden conectar directamente al teléfono.

La evolución del ventilador USB

Los ventiladores que se conectan a un puerto USB se han convertido en los últimos años en uno de los gadgets preferidos en las oficinas y despachos domésticos en todo el país. Con ellos podemos mover el aire de la estancia en la que nos encontramos, o incluso al aire libre en un lugar muy caluroso. Pero en este caso lo que os proponemos son ventiladores que se conectan directamente al puerto de carga de nuestro teléfono móvil. Algo que multiplica al máximo la utilidad de este tipo de dispositivos.

Ventiladores USB | Reyok

Así que lo que os proponemos no son ventiladores USB tradicionales, sino ventiladores que se conectan a un puerto USB tipo C o microUSB. Con estos ventiladores podemos refrescar el ambiente, al menos delante del móvil, ya que han sido diseñados para conectarse y bascular para dirigir el aire a la parte frontal del teléfono. En este caso se trata de todo un pack de seis ventiladores de distintos colores. Estos se conectan al conector USB tipo C de nuestro teléfono, el mismo puerto desde el que solemos cargar el terminal.

Ventilador para conector USB tipo C | Simuer

Se trata de seis ventiladores por el precio de uno prácticamente, si tenemos en cuenta de que cuestan en total menos de 10 euros. Los colores que vienen incluidos son el verde, rosa, naranja, azul claro, negro y blanco. Por tanto podemos elegir el color perfecto para complementar con nuestro móvil cada día de la semana. Unos ventiladores que rotan a 16.000 revoluciones por minuto. Solo hay que conectar el ventilador al puerto USB para que estos comiencen a funcionar y refrescarnos. En segundo lugar os traemos un pack también de varios ventiladores.

Porque se trata de unos ventiladores similares, pero que nos ofrecen doble conectividad. Tanto micro USB de manera nativa como USB tipo C, ya que integran de fábrica un adaptador que nos permite elegir entre un tipo de conector USB tipo C y micro USB. No pidáis sofisticados ventiladores para vuestro móvil, pero al menos podéis esperar el funcionamiento básico para poder evadirse en la medida de lo posible del calor de este verano. A pesar de que en algunas regiones lo único que conseguiremos será realmente esparcir el calor y llevarlo de un lado a otro. Pero en la mayoría de ocasiones, será un alivio que siempre podremos llevar a mano y conectar donde queramos cuando queramos.